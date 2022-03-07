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В бою с русскими захватчиками погиб бывший нардеп

7 марта 2022, 14:21

Как уточнил член партии "Свобода" Евгений Чубук в Facebook, бывший нардеп Александр Марченко погиб утром в понедельник, 7 марта.

Марченко
Марченко / facebook.com/oleh.tyahnybok

В городе Пуща-Водица (Киевская область) в бою с российскими оккупантами погиб народный депутат Украины VIII созыва от партии "Свобода" Александр Марченко. Об этом сообщил в социальной сети Facebook лидер данной политсилы Олег Тягнибок.

"В бою с оккупантами в Пуще-Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" – написал он.Читайте такжеОккупанты не забирают тела погибших: Укрзализныця отозвала 20 вагонов для транспортировки

Напомним, ранее в Ирпене под обстрелами оккупантов погиб известный украинский актер и телеведущий Павел Ли.

Как сообщил украинский адвокат и журналист Ярослав Куц, погибшему было 33 года.

Павел Ли родился в Крыму. Много снимался в кино (в частности, в легендарной комедии "Штольня") и рекламе, был актером дубляжа, принимал участие в музыкальных шоу талантов, в том числе в "Фабрике звезд-3".

Автор: Егор Бунин
viber
Олег Тягнибок российское вторжение новости Украины
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