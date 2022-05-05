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Привозят мертвые тела из Украины: в Бурятии спорткомплекс пропах смрадом убитых оккупантов

5 мая 2022, 15:04

Настроения в РФ начинают понемногу меняться, но пока исключительно на окраинах, где проходят массовые захоронения убитых оккупантов, говорят эксперты.

Бурятия, сарай
В Бурятии спорткомплекс пропах смрадом убитых оккупантов / коллаж Baikal-journal и Burunen

В российской депрессивной глубинке, в Улан-Удэ, в столице Республики Бурятия, центральный спортивный комплекс превратили в зал ритуальных услуг. Как рассказал в комментарии ТСН военный эксперт Олег Жданов, в этом помещении проходят похороны убитых на войне против Украине русско-бурятских оккупантов. И потому в зале постоянно стоит едкий трупный запах.

"В столице Бурятии центральный городской спортивный комплекс превратился в зал ритуальных услуг. И они уже не убирают оттуда венки, потому что эта церемония стала постоянной. Кстати, региональные СМИ об этом уже пишут. В регионах люди уже начинают задавать вопрос, что же это за "специальная операция", что гробы и захоронения не заканчиваются, а победы нет", — рассказывает Жданов.

По словам военного эксперта, настроения в российском обществе начинают понемногу меняться, но только на окраинах, где проходят массовые захоронения убитых оккупантов.

"Кстати региональная газета Бурятии написала: состояние тел настолько плохое, что трупный запах не выветривается из этого помещения, где они провожают в последний путь. Понимаете, какое там морально-психологическое состояние? И сейчас Путин выйдет и скажет: "Новая война – давайте повторим", — подытожил он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в массовой перестрелке между российскими оккупантами, произошедшей в ночь на 29 апреля во временно оккупированной Киселевке возле Чернобаевки, группа военных российской армии из Бурятии победила чеченских "тиктокеров".

Об этом рассказал советник руководитель Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Буряты победили, говорят. Я всегда в них верил, потому что это серьезные ребята. А кадыровцы – это тикток-войска. Если их не снимают, они дерутся очень плохо. Так вот, буряты – ребята простые, вдохновенные, они победили", – сказал он.

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Автор: Егор Бунин
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