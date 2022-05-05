По "донбасскому сценарию": у Кремля есть четкий план вторжения в Молдову – контрразведка

У Кремля есть четкий план вторжения в Молдову – контрразведка/ Reuter, ua.depositphotos.com

Путинская армия в случае успеха наступления в Украине планирует вторгнуться в Молдову. При этом в Москве уже есть четкий сценарий, по которому они могут действовать. Есть угроза, что Путин попытается реализовать на этом направлении "донбасский сценарий".

Об этом рассказали источники в контрразведке, пишет 24 канал. Отмечается, что от ситуации в Украине будет зависеть, откроет ли российский диктатор "второй фронт" на Юго-Западном направлении.

Для РФ открытие "второго фронта" имеет стратегическое значение, ведь в таком случае на это направление Украине придется перетянуть часть военных и техники.

Также в контрразведке отмечают, что присутствие войск РФ в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию на Балканах.

Не исключается возможность того, что РФ может нарушить территориальную целостность Молдовы и признать независимость так называемой "ПМР", как ранее сделала это с так называемыми "Л/ДРН". В таком случае Россия сможет поставлять в непризнанное Приднестровье больше оружия. Сейчас РФ отрезана от этого региона, однако может захотеть затем присоединить его к территории России, отмечают в контрразведке.

Провокации России в Приднестровье

Напомним, 25 апреля в столице непризнанной "Приднестровской молдавской республики" – городе Тирасполь – прогремела серия взрывов. Они произошли в помещении, где расположены офисы местного "Министерства государственной безопасности" и филиала российской "Федеральной Службы безопасности" в ПМР".

Читайте такжеРФ не сможет втянуть "ПМР" в войну, она промахнулась с "пророссийскостью региона" – The GuardianПосле этого в ГУР Минобороны Украины заявили, что эти взрывы – спланированная провокация российских спецслужб, а в Молдове заявили, что такие события – это повод для создания напряженности в регионе.

Затем украинская разведка сообщила, что РФ готовит ракетный удар по Приднестровью и рассылает СМС с предупреждением якобы от ВСУ, планируя обвинить в обстрелах Украину.

Также сообщалось, что на территории так называемой "ПМР" готовятся к концентрации военных сил для дальнейшей атаки в сторону Одессы. В оккупированном Крыму готовят самолеты и вертолеты для переброски воинских подразделений в Приднестровье.

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