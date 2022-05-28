Украина может потопить весь Черноморский флот РФ ракетами - ОВА

тУкраина может потопить весь Черноморский флот РФ / U.S. Navy

На сегодняшний день наша страна уже получила достаточное количество противокорабельных ракет Гарпун, чтобы потопить весь Черноморский флот Российской Федерации, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Он отметил, что по оценкам американских специалистов, для выведения из строя авианосца достаточно попадания пяти Гарпунов, для уничтожения крейсера - четырех, эсминца - двух. Одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезные разрушения при попадании в небольшой корабль или катер.

"Сейчас нам передано столько Гарпунов, что мы можем потопить весь ЧФ РФ. Почему бы и нет?", - отметил Братчук.

ВСУ разбивают технику армии России в Украине

Вооруженные силы Украины в районе села Белогоровка Луганской области на реке Северский Донец нанесли сокрушительный удар по войскам России. Вражеские военные подразделения сооружали переправу, чтобы попасть на другой берег и в перспективе устроить окружение украинских войск на Донбассе. Однако украинская армия сработала эффективно – россияне понесли серьезные потери. Более 70 единиц техники было разбито.

Журналист Юрий Бутусов рассказал о подвиге бойцов ВСУ в Харьковской области. Военные 6-й роты 92-й бригады 24 февраля, в день военного вторжения России, попали в окружение в Старом Салтове, и сумели одержать победу в бою. На следующий день, 25 февраля, они остановили попытку войск РФ прорваться в Харьков.

Армия Украины отбила штурм войск РФ вблизи Горловки Донецкой области. Вражеские войска пытались захватить украинские позиции на окраине города. Однако ВСУ удалось нанести ответный удар, в результате чего была разбит рота солдат противника и два танка.

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