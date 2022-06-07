Из-за скептицизма союзников: в США объяснили, почему Байдену пришлось рассекретить данные о вторжении РФ

В США объяснили, почему Байдену пришлось рассекретить данные о вторжении РФ/ Reuters

Президент США Джо Байден накануне вторжения России на территорию Украины 24 февраля отдал приказ рассекретить данные разведки, так как государства-союзники скептически воспринимали все заявления официальных лиц Соединенных Штатов о том, что РФ готовит нападение.

Об этом рассказала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает CNN. По ее словам, представители американской разведки объяснили ситуацию политикам США. Однако когда те рассказали об этом коллегам из других стран, они не поверили и столкнулись со скептицизмом.

После такой реакции от других стран Байден приказал рассекретить данные разведки, чтобы убедить представителей других государств в подготовке Россией широкомасштабного вторжения.

"Как следствие, президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциальноому российскому вторжению", – рассказала Хейнс.

Раньше американская разведка признала, что недооценила "способность к сопротивлению" Украины и украинцев в условиях нападения России. Теперь спецслужбы США активно пересматривают свои методики анализа.

Также ранее экс-посол США в Украине заявил, что Украина имеет право бить по российской артиллерии даже на территории РФ. Нет значения, где расположены российские подразделения – если они ведут огонь по Украине, то значит они являются целью для поражения, говорит Тейлор.

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