В разведке США признали, что сели в лужу и недооценили боевое мастерство ВСУ - Associated Press

В США признали, что недооценили боевое мастерство ВСУ / Фото УНИАН

Американская разведка недооценила "cпособность к сопротивлению" Украины и украинцев в условиях нападения России. Теперь спецслужбы США активно пересматривают свои методики анализа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на собственные источники.

По их словам, сейчас американские разведчики рассматриваются два ключевых вопроса: а)почему Россия воюет плохо?, б) Почему Украина защищается лучше, чем от нее ожидали западные разведки?

Аналитики отмечают, что у нынешней российской армии практически нет опыта ведений крупных наземных операций (поскольку Кремль в последние десятилетия предпочитал вести "гибридные войны"). То есть, многие из распиаренных кремлевской пропаганды военных возможностей в реальности не существуют.

Далее ‒ в российской армии проблемы с моральным состоянием, проблемы с алкогольной и наркотической зависимостью бойцов, а также нет опытного младшего командного состава.

Как говорит генерал Скотт Берриер ‒ директор разведывательного управления Пентагона, в марте он полагал, что украинцы были не настолько хорошо подготовлены к войне с РФ, как следовало бы.

"Поэтому я ставил под сомнение их желание сражаться. Это была плохая оценка с моей стороны, потому что они сражаются храбро и достойно и принимают правильные решения", ‒ говорит он.

По мнению одного из высокопоставленных американских чиновников Зеленский до этого никогда не проходил через кризис такого уровня, с которым столкнулась его страна. При этом он получил всемирное признание за то, что после начала вторжения отказался покинуть страну и сумел взять ситуацию под контроль.

Прим этом директор Национальной разведки США Аврил Хейнс (Director of National Intelligence) утверждала - что Национальный совет по разведке (National Intelligence Council) активно оценивает и тщательно анализирует такие факторы русско-украинской войны как "воля к борьбе" и "способность к борьбе". Хейнс сказала, что оба таких показателя довольно сложны для эффективного анализа, но специалисты рассматривают различные методологии.

Читайте такжеГотовят подарок диктатору Путину на юбилей: в разведке рассказали, как долго могут продолжаться обстрелы украинских городов

Напомним, ранее представители британской разведки провели анализ и пришли к выводу, что элита русской армии (воздушно-десантные войска) потерпела в Украине целый ряд крупных неудач.

В первую очередь - провалом закончилось наступление РФ на Киев через Гостомель в марте. Там российские десантники так не сумели захватить местный аэродром. Другой большой неудачей ВДВ стало их поражение в районе переправы в Белогоровке и в жестких под Изюмом (Харьковщина).

Позднее в британском Министерстве обороны пришли к выводу, что украинская армия сохраняет нужный уровень контроля над фронтом в районе Северодонецка.

"Хотя сейчас это главное усилие России, эта операция является лишь частью российской кампании по захвату Донбасса. Если линия фронта на Донбассе сдвинется дальше на запад, это расширит пути сообщения России и, вероятно, приведет к тому, что ее силы столкнутся с дальнейшими трудностями с материально-техническим снабжением", – заявили в британской разведке.

Другие новости: