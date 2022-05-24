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"Второй Мариуполь": Арестович рассказал об опасности, которая нависла над Северодонецком

24 мая 2022, 09:22

Если оккупанты возьмут Северодонецк – это будет означать обрушение крупного узла обороны Украины, от которого недалеко до восточных границ Луганской области.

Мариуполь, Арсетович
Северодонецк – крупный город, угроза "второго Мариуполя" там существует в значительной степени / Фото УНИАН, Reuters

Угроза окружения Северодонецка российскими войсками реальна. Сейчас город находится в полуокружении. В течение суток туда пытались зайти оккупанты с разных сторон, но везде атаки были отбиты.

Ситуация в городе уже похожа на то, что было Мариуполе на начальной стадии. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live по итогам 23 мая.

По словам Арестовича, в боях за Северодонецк особенно опасная ситуация сложилась со стороны Попасной, где российские оккупанты приблизились к трассе Бахмут – Лисичанск на расстояние "огневого контроля" артиллерией.

"Северодонецк – крупный город, угроза "второго Мариуполя" там существует в значительной степени. Это уже в каком-то смысле Мариуполь на начальных фазах. Окружат – не окружат, посмотрим", – сказал советник главы ОП.

Если оккупанты возьмут Северодонецк – это будет означать обрушение крупного узла обороны Украины, от которого недалеко до восточных границ Луганской области.

Арестович добавил, что захват Северодонецка скажется на улучшении морального состояния путинских войск и даст возможность российской власти преподнести это своим гражданам как большую победу.

Советник главы ОП объяснил, что гипотетическое взятие Северодонецка россиянами стало бы маленьким оперативно-тактическим успехом, цена взятия которого слишком высока.

По информации Арестовича, с 4 апреля российская армия на этом направлении (в движении от Изюма и далее) потеряла минимум несколько тысяч убитыми и ранеными. В частности, подразделения, которые брали Попасную, потеряли 60-80% личного состава.

На уточняющий вопрос, являются ли эти потери потерями именно российской армии, а не мобилизованных в ОРДЛО, Арестович ответил утвердительно.

"Российской, чисто российской. ЛНР/ДНР там тоже присутствует, но надо понять, что там в основном и их кадровые части, которые существуют восемь лет. Потому что мобилизованных кидают в основном сейчас на Авдеевку", – сказал Арестович.

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Как сообщал Главред, российские оккупанты готовят форсирование Северского Донца на участке Дроновка – Белогоровка для подготовки нового наступления, в южной части города Изюм развернули дополнительные подразделения ствольной артиллерии. Сосредотачиваются силы для окружения Лисичанска и Северодонецка с последующим выходом на админграницу Луганской области, говорится в сообщении Генштаба ВСУ 23 мая.

В Институте изучения войны сообщили, что российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки, враг пытается перерезать украинские линии поставки. При этом российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке.

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