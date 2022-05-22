Сложная ситуация: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк -Зеленский

Зеленский: войска РФ пытаются наступать на Славянск и Северодонецк / president.gov.ua

Ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские оккупанты пытаются наступать на Славянск и Северодонецк, говорится в видеообращении президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что украинские военные срывают планы россиян.

"На Донбассе ситуация чрезвычайно сложная. Как и предыдущие дни российская армия пытается наступать на Славянск и Северодонецк. ВСУ сдерживают это наступление Каждый день, который защитники отбивают наступательные планы России, является конкретным вкладом в приближении дня победы", - заявил он.

Он отметил, что "никакие ракетные удары результаты России не дадут".

Контрнаступление армии Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в середине июня. По словам чиновника, до конца мая-начала июня Киев должен получить достаточные объемы военной помощи от Запада. После этого сформируют подразделения для наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что сейчас и ВСУ, и войска РФ нуждаются в пополнении резервов. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Украинская армия может пойти в контрнаступление на захваченные оккупантами позиции в середине-второй половине июня. Однако для этого у сил обороны Украины должно появиться достаточное количество оружия.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ готовы к полномасштабному контрнаступлению против войск России на своей территории. Однако украинская армия нуждается в срочных поставках тяжелых вооружений, чтобы нивелировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяца армия Украины планирует вытеснять оккупантов с юга и востока страны.

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