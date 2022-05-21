ВСУ остановили российское наступление в районе Гуляйполя, идут бои - Арестович

Идут позиционные бои, - Арестович / Фото УНИАН

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остановили наступление российских войск под Гуляйполем в Запорожской области. В регионе идут позиционные бои, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает YouTube-канал Фейгин LIVE.

"Мы остановили русское наступление в районе Гуляйполя. Там идут позиционные бои", - сказал Арестович.

Советник главы ОП добавил, что в этом регионе стороны пытаются маневрировать, однако угрозы наступления российских войск здесь отсутствует.

Контрнаступление армии Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в середине июня. По словам чиновника, до конца мая-начала июня Киев должен получить достаточные объемы военной помощи от Запада. После этого сформируют подразделения для наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что сейчас и ВСУ, и войска РФ нуждаются в пополнении резервов. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Украинская армия может пойти в контрнаступление на захваченные оккупантами позиции в середине-второй половине июня. Однако для этого у сил обороны Украины должно появиться достаточное количество оружия.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ готовы к полномасштабному контрнаступлению против войск России на своей территории. Однако украинская армия нуждается в срочных поставках тяжелых вооружений, чтобы нивелировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяца армия Украины планирует вытеснять оккупантов с юга и востока страны.

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