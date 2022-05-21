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В Мариуполе рашисты создают "добровольные" дружины

21 мая 2022, 22:51

Местных жителей хотят привлечь к патрулированию улиц вместе с российскими военными и боевиками из "ДНР".

Мариуполь, война
В Мариуполе создают "добровольные дружины" / Фото Reuters

В Мариуполе войска рф объявили о создании в городе "добровольных дружин". Местных жителей хотят привлечь к патрулированию улиц вместе с российскими военными и боевиками из "ДНР".

"Заместитель "гауляйтера" Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении "добровольных дружин", - сообщил в своем Telegram-канале Андрющенко.

По его словам, оккупанты планируют привлечь мужчин Мариуполя к патрулированию города вместе с российскими военными и боевиками так называемой "народной милиции ДНР".

Источники советника мэра сообщают, что цель такого патрулирования - усиление поиска активистов, коммунальщиков, учителей и других специалистов, а также "мягкая" подготовка к мобилизации.

Андрющенко добавил, что от оккупационной власти распространяется информация о введении в Мариуполе с сентября этого года призыва в "армию ДНР".

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Контрнаступление армии Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в середине июня. По словам чиновника, до конца мая-начала июня Киев должен получить достаточные объемы военной помощи от Запада. После этого сформируют подразделения для наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что сейчас и ВСУ, и войска РФ нуждаются в пополнении резервов. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Украинская армия может пойти в контрнаступление на захваченные оккупантами позиции в середине-второй половине июня. Однако для этого у сил обороны Украины должно появиться достаточное количество оружия.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ готовы к полномасштабному контрнаступлению против войск России на своей территории. Однако украинская армия нуждается в срочных поставках тяжелых вооружений, чтобы нивелировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяца армия Украины планирует вытеснять оккупантов с юга и востока страны.

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