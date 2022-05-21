Армия Украины сможет пойти в контрнаступление на Донбассе уже через полтора месяца – CIT

ВСУ будут работать над ликвидацией линий обеспечения снабжения российской армии - эксперт / УНИАН

Центр боевых действий войны России против Украины переместится на Донбасс. Начнутся позиционные бои, оккупанты попытаются захватить ряд населенных пунктов и могут устроить показательные "суды" над защитниками Мариуполя. Спустя 1,5 месяца ВСУ могут пойти в контрнаступление на территории Донецкой и Луганской областей, чтобы освободить свои земли и заблокировать линии снабжения армии РФ. Военная техника у украинских военных для таких действий уже появляется. Об этом заявил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

Как сообщает Медуза, он рассказал о том, что основные боевые действия будут проходить на Донбассе. Стороны, вероятно, перейдут к позиционным боям. Российские оккупанты будут пытаться оккупировать некоторые населенные пункты и проводить так называемые показательные "судебные процессы" в отношении защитников Мариуполя.

Смотрите видео Главред – военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации с резервами армии России

ВСУ могут пойти в наступление на Донбассе через 1,5 месяца

По словам Левиева, спустя полтора месяца силы обороны Украины могут начать полномасштабную контрнаступательную операцию, которая, вероятно, начнется с Донбасса. Ресурсы для этого уже есть, а военная техника продолжает поступать. Украинские войска попытаются ликвидировать линии снабжения российских оккупационных подразделений.

"Примерно через полтора-два месяца украинская сторона начнет масштабное контрнаступление. Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом плане к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Скорее всего, они начнут с Донбасса и будут пытаться отрезать пути снабжения российской армии. Военное положение в Украине введено. Новая техника у них уже появляется", - подчеркнул Руслан Левиев.

Контрнаступление армии Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее прогнозировал, что масштабное контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в середине июня. По словам чиновника, до конца мая-начала июня Киев должен получить достаточные объемы военной помощи от Запада. После этого сформируют подразделения для наступательной операции.Читайте такжеУкраина вернет Крым с Донбассом, а регионы РФ устремятся в ее состав – Загородний

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что сейчас и ВСУ, и войска РФ нуждаются в пополнении резервов. Преимущество будет у той стороны, которая будет действовать более оперативно. Украинская армия может пойти в контрнаступление на захваченные оккупантами позиции в середине-второй половине июня. Однако для этого у сил обороны Украины должно появиться достаточное количество оружия.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что ВСУ готовы к полномасштабному контрнаступлению против войск России на своей территории. Однако украинская армия нуждается в срочных поставках тяжелых вооружений, чтобы нивелировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяца армия Украины планирует вытеснять оккупантов с юга и востока страны.

Главред рекомендует: