Оккупанты штурмуют Северодонецк, но вряд ли возьмут Бахмут – аналитики США

Российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке, отмечают в ISW.
Российские войска активизировали наступление в районе Лимана и Авдеевки, враг пытается перерезать украинские линии поставки.
При этом российские войска дополнительно усилили артиллерийские удары по Авдеевке, говорится в обзоре американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что не исключен в ближайшем будущем незначительный успех оккупантов к западу от Попасной, но вряд ли РФ сможет быстро захватить Бахмут (если вообще сможет захватить город).
Вместе с тем российские войска, вероятно, усилят свою группировку к северу от Харькова, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинского контрнаступления к российской границе. Туда могут быть переброшены части 1-й танковой армии.
В ISW добавили, что российские войска продолжили наземный штурм Северодонецка и добились незначительных успехов в окружении города.
Ранее сообщалось, что оккупанты РФ готовят форсирование Северского Донца на участке Дроновка – Белогоровка для подготовки нового наступления, в южной части города Изюм развернул дополнительные подразделения ствольной артиллерии.
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