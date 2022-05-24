"Его работа запомнится в истории": главком ВСУ Залужный стал одним из самых влиятельных людей – TIME

Работа Залужного на посту главкома ВСУ запомнится в истории - Милли / Фото facebook.com/vzaluznyj

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный попал в список самых влиятельных людей по версии американского журнала TIME. Его роль в войне с Россией охарактеризовал глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли. Американский военачальник считает, что руководство войсками со стороны Залужного позволило украинским военным быстро адаптироваться к боевым действиям с российскими войсками, а его работа запомнится в истории.

В написанной для TIME характеристике Залужного Милли отмечает, что страны из пепла Второй мировой войны решили объединиться, чтобы предотвратить глобальные военные действий.

По его словам, принятые правила и нормы 77 лет поддерживали мир и предотвращали глобальные конфликты, однако порядок был нарушен Россией.

"Однако неспровоцированное, аморальное и неэтичное вторжение России в Украину поставило эти правила под сильный стресс", - отметил Милли.

В такой ситуации главком ВСУ Валерий Залужный оказался именно тем человеком, который нужен Украине.

"В разгар этого хаоса Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный оказался тем военным разумом, который очень необходим его стране", - пишет американский генерал.

Читайте такжеЗалужный раскрыл главкомам НАТО главное направление контрудара ВСУТакже он добавил, что ВСУ под руководством Залужного сумели быстро адаптироваться к условиям ведения боевых действий с российской армией. Работа Залужного будет в истории.

"Потенциал войны между великими государствами растет, но украинцы, защищающие свою Родину от значительной российской агрессии, – невероятные. Генерал Залужный стоит за этими усилиями и несет огромное бремя руководства в бою. Его работа запомнится в истории", - подчеркнул Марк Милли.

Справка

Валерий Залужный

Валерий Залужный – украинский военачальник. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины с с 27 июля 2021 года, генерал.

В 2017 году занимал должность начальника штаба-первого заместителя командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск ВСУ.

В период с 2018 по 2019 год был начальником объединённого оперативного штаба ВСУ — первым заместителем Командующего объединёнными силами.

Командующий войсками Оперативного командования Север с 2019 года.

27 июля 2021 года назначен Главнокомандующим Вооружёнными силами Украины.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины с 28 июля 2021 года.

Издание Радио Свобода отмечало, что Залужный – один из самых открытых украинских генералов, понимающий проблемы солдат и младших офицеров. Положительно относится к отходу от практик СССР и обновлению личного состава. Военную службу проходил уже в независимой Украине.

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