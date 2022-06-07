УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Послали за кораблем и влупили из РПГ: бойцы ССО в упор расстреляли вражескую БМП

7 июня 2022, 09:22

На бронемашину противника украинские воины наткнулись во время разведки. Они решили не терять времени и очень быстро превратили ее в металлолом.

false
Бойцы ССО в упор расстреляли вражескую БМП/ Скрин из видео, УНИАН

Воины Сил специальных операций уничтожили российскую бронемашину, метко попав в нее из ручного противотанкового гранатомета.

На вражескуютехнику украинские воины наткнулись, когда пошли в разведку сообщает командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

Бронемашина противника была опасно близко. Но защитники Украины расстреляли ее в упор, отправив по маршруту российского военного корабля.

Также в командовании ССО обнародовали эмоциональное видео уничтожения российской бронемашины.

"Видео с несколько эмоциональным комментарием воинов ССО. Впрочем, каким оно еще может быть, когда почти в упор расстреливаешь из РПГ вражескую бронемашину. Эту БМП-2 операторы Сил специальных операций ВС Украины обнаружили во время проведения специальной разведки. И, решив не терять ни секунды времени, уничтожили технику противника", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление и оттеснили войска РФ на нескольких направлениях. В частности, украинские военные нанесли удары с помощью вертолетов по скоплениях вражеских сил на Херсонщине и ударили с воздуха по складам боеприпасов на Николаевщине.

Также ранее сообщалось, что блокада южных украинских портов российскими оккупантами может быть ослаблена, ведь украинским Военно-морским силам удалось оттеснить военные корабли России от своих побережий на 100 километров.

Читайте также:

война в Украине РПГ ВСУ вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:22

Послали за кораблем и влупили из РПГ: бойцы ССО в упор расстреляли вражескую БМП

09:17

Беларусь планирует увеличить армию до 80 тыс. человек - ГенштабВидео

09:16

Ночь длинных ножей, или Как соратники Путина превращают его в хромую уткумнение

09:10

Что делать, если заложило ухо – 4 простых совета

09:00

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото дочери

Реклама
08:32

ВСУ разбили скопления войск РФ на Херсонщине и склады боеприпасов на Николаевщине – ГенштабВидео

08:30

"Его жизнь на волоске": Мустафа Найем трогательно поблагодарил всех за помощь раненному брату

07:27

Из-за скептицизма союзников: в США объяснили, почему Байдену пришлось рассекретить данные о вторжении РФВидео

07:00

День Виктории 2022: поздравления с Днем ангела в прозе, стихи и открыткиФото

06:40

Украина оттеснила флот РФ на 100 км от своих побережий: блокада портов ослабнет – ISWВидео

06:31

Плохой знак для РПЦ: зачем патриарх Кирилл поехал к Лукашенкомнение

05:15

У ВСУ есть шансы выйти на границу с РФ, но все будет зависеть от вопроса ухода Путина – ЖдановВидео

04:05

Разжарит до +30º: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки резкого похолоданияВидео

03:28

65-летняя звезда Секса в большом городе показала идеальное тело в купальнике

03:10

Самое вкусное и быстрое варенье из клубники из 3 ингредиентов: простой рецептВидео

02:59

Народная поддержка и шизофрения: Невзоров пояснил, на что в России опирается путинская войнаВидео

02:58

Одетая только в пену Дженнифер Лопес поделилась своим секретом счастья

02:28

Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине

01:59

Кремль планировал быструю войну: в РФ не хватает средств на "спецоперацию" - ЖдановВидео

01:32

"Скоро боевых шаманов подключат!": даже Гиркин угорает с бреда пропагандистов о Зеленском

Реклама
00:59

Оля Цибульская рассказала, какой каминг-аут совершил весь украинский шоу-бизнес во время войны

00:51

Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:01

Украину атакует антициклон Burkhart: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

06 июня, понедельник
23:52

Оккупанты неожиданно покинули населенный пункт под Херсоном: Арестович назвал причинуВидео

23:36

"Не мало": украинский телеведущий назвал сумму помощи во Франции, которую получает как беженец

23:30

63-летнюю Мадонну раскритиковали за постельные фото: "Возможно, тебе нужна помощь"

23:26

Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине: Небензя ушел с заседания со скандаломВидео

23:25

Стало известно, где живет Лобода и куда устроила свою дочь

23:04

Преступление против своего народа: Осадчая назвала предательницу номер один

22:58

Массовая гибель рашистов: в РФ ждут "поезда смерти" из Украины и готовят сотни могилВидео

22:54

"Неделя будет очень жаркой": Арестович дал новый прогноз по войнеВидео

22:36

ВСУ нужны десятки РСЗО для освобождения Украины: в ОП жестко обратились к ЗападуВидео

22:06

Зеленский провел важные переговоры с Дудой: первые подробностиВидео

22:05

Внучка Софии Ротару покорила Калифорнию платьем от украинского дизайнераВидео

21:55

Враг нарвался на мощную ответку: ВСУ "перемололи" десятки оккупантов вместе с техникойВидео

21:49

Виктория Бекхэм попала в дикий скандал из-за Елизаветы IIВидео

21:38

Паника из-за наступления ВСУ: под Мелитополем рашисты бросают блокпостыВидео

21:24

Разгорается дипломатический скандал: Данилов ответил Венгрии на скандальное заявление о ЗеленскомВидео

20:57

Угрозы новых ракетных обстрелов: Данилов ответил на шантаж ПутинаВидео

20:47

"Одного глаза больше не будет": Найем вышел на связь после тяжелого ранения и рассказал подробностиВидео

Реклама
20:45

В тяжелом состоянии: в сети недоумевают, куда делся Олег Винник

20:29

Армии Украины для контрнаступления нужно шесть бригад в 25 тысяч солдат и тяжелое оружие – ДаниловВидео

20:25

Враг получил по зубам под Северодонецком: в Генштабе рассказали о контрударе ВСУВидео

20:23

Второй Мариуполь: из-за провала в бою с ВСУ оккупанты равняют с землей СеверодонецкВидео

20:10

Приметы на 8 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:08

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за действий РоссииВидео

19:59

"С каждым днем все больше греет душу": Илона Гвоздева намекнула на новую беременность

19:59

Огненный Град на головы рашистам: ВСУ "поджаривают" оккупантов из трофейных РСЗОФотоВидео

19:33

Как Запад сам продлевает жизнь своему потенциальному убийцемнение

19:32

"Врут и очерняют": в Венгрии набросились на Украину с новыми обвинениямиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять