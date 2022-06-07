Послали за кораблем и влупили из РПГ: бойцы ССО в упор расстреляли вражескую БМП

На бронемашину противника украинские воины наткнулись во время разведки. Они решили не терять времени и очень быстро превратили ее в металлолом.
Воины Сил специальных операций уничтожили российскую бронемашину, метко попав в нее из ручного противотанкового гранатомета.
На вражескуютехнику украинские воины наткнулись, когда пошли в разведку сообщает командование Сил специальных операций ВСУ в Facebook.
Бронемашина противника была опасно близко. Но защитники Украины расстреляли ее в упор, отправив по маршруту российского военного корабля.
Также в командовании ССО обнародовали эмоциональное видео уничтожения российской бронемашины.
"Видео с несколько эмоциональным комментарием воинов ССО. Впрочем, каким оно еще может быть, когда почти в упор расстреливаешь из РПГ вражескую бронемашину. Эту БМП-2 операторы Сил специальных операций ВС Украины обнаружили во время проведения специальной разведки. И, решив не терять ни секунды времени, уничтожили технику противника", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление и оттеснили войска РФ на нескольких направлениях. В частности, украинские военные нанесли удары с помощью вертолетов по скоплениях вражеских сил на Херсонщине и ударили с воздуха по складам боеприпасов на Николаевщине.
Также ранее сообщалось, что блокада южных украинских портов российскими оккупантами может быть ослаблена, ведь украинским Военно-морским силам удалось оттеснить военные корабли России от своих побережий на 100 километров.
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