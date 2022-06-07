Сохранят сотни жизней: украинский воин купил для ВСУ вездеходы Pinzgauer – фото

Украинский воин купил для ВСУ вездеходы Pinzgauer/ Тероборона ВСУ

Вооруженные силы Украины получили восемь бронированных вездеходов. Их приобрел вместе с партнерами и передал украинской армии военнослужащий с позывным "Гора", который ранее был бизнесменом.

Мужчина не называет своего настоящего имени и не показывает лица. Пока что он желает остаться анонимным, отмечая, что раскроет себя после победы Украины в войне. Об этом сообщают в Территориальной обороне Вооруженных сил Украины.

"Вся моя помощь украинской армии анонимна, чтобы никто не знал мою фамилию или видел лицо. Я делаю свое дело, то, что должен в такие времена. Буду там, где моя помощь нужна больше всего. Знаю и понимаю все потребности. После победы обязательно раскрою себя", – отметил военный.

"Гора" сейчас регулярно помогает армии. И вездеходы Pinzgauer – это не единственная помощь, которую он передал украинским бойцам.

Два из таких внедорожников теперь на вооружении Сил территориальной обороны ВСУ, еще шесть отправились к воинам других родов войск.

Украинский воин купил для ВСУ вездеходы Pinzgauer/ Тероборона ВСУ

Такие авто могут применяться для медицинских нужд, глубинной разведки или как тягачи.

"Один такой это десятки, а то и сотни сохраненных жизней. Благодарны за эту мощную поддержку!" – отметили в терробороне.

Вездеходы Pinzgauer – что о них известно

Pinzgauer – это многоцелевые универсальные машины, созданные австрийской компанией. В зависимости от комплектации новая машина может стоить до 100 тысяч долларов.

Такие вездеходы используют как для перевозки солдат, так и для медицинских нужд или перевозки боеприпасов.

На машине установлена дополнительная модульная броня, которая может защитить от огня из стрелкового оружия, осколков артиллерийских снарядов и взрывов.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили наступление и оттеснили войска РФ на нескольких направлениях. В частности, украинские военные нанесли удары с помощью вертолетов по скоплениях вражеских сил на Херсонщине и ударили с воздуха по складам боеприпасов на Николаевщине.

Также ранее сообщалось, что блокада южных украинских портов российскими оккупантами может быть ослаблена, ведь украинским Военно-морским силам удалось оттеснить военные корабли России от своих побережий на 100 километров.

Смотрите онлайн Новости Донбасса:

Читайте также: