Может ли война в Украине закончиться до конца года – ответ военного эксперта Жданова

Жданов объяснил, может ли война в Украине закончиться до конца года/ УНИАН, Главред

Украинский военный эксперт Олег Жданов оценил прогноз главы Минобороны Украины Алексея Резникова, который говорил, что война в Украине может завершиться до конца года.

По словам Жданова, ВСУ могут воплотить такие планы в реальность. Об этом он сказал в эфире телемарафона Freedom.UA.

"Мы уже убедились на своем опыте, что война может быть закончена двумя способами – либо поражением, либо победой, третьего не дано. Всё остальное – это просто отложенная война. Министр обороны знает масштабы поставок (вооружения Украине – ред.) по ленд-лизу, он же знаком с планом военных поставок, поэтому он и рассчитывает на то, что во всяком случае горячую фазу войны мы можем закончить до конца года. То есть выйти на государственную границу", – отметил военный эксперт.

При этом есть несколько вариантов, как события могут развиваться дальше, когда украинские войска выйдут на границу, рассказал Жданов. Один из вариантов – может быть перманентный конфликт, когда войска РФ будут обстреливать Украину со своей территории через границу (так, как это сейчас происходит на Севере и Северо-Востоке Украины).

Второй вариант – возможная смена политического курса России.

"Тогда у нас есть шанс подписать с ними какое-то соглашение о сосуществовании двух государств на ближайшие несколько десятилетий", – говорит Жданов.

Раньше Жданов оценил опасность от авиации РФ. Он отметил, что российские оккупанты в последнее время значительно усилили использование авиации в войне против Украины. Они выполняют не менее 160 самолето-вылетов в сутки.

Также ранее Жданов отмечал, что армия Украины имеет шанс выйти на границу с Россией. Существует вероятность завершения активной фазы войны, однако менее интенсивные действия могут идти в дальнейшем вдоль границы. В конце осени планируется съезд партии Единая Россия. Если будут приняты решения, связанные с уходом президента Владимира Путина, решающую роль в запуске новых переговоров Киева и Москвы могут сыграть США.

Читайте также: