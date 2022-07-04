"Отправили нас, как мясо": оккупанты жалуются на окружение и наступление ВСУ - перехват разговора

Оккупанты / Reuters, Радио Свобода

Российские оккупанты все чаще ведут разговоры со своими родными, в которых говорят, что не хотят воевать, поэтому пишут рапорты на увольнение.

Оккупант просит свою мать в телефонном разговоре, после выхода из окружения, чтобы та обращалась в прокуратуру из-за невозможности получить соответствующие документы.

"Мы из окружения вышли. Всю ночь пешком шли. Один подорвался на гранате. Раненный уехал. Один вперед ушел. Меня не задело, а его зацепило. Мы из окружения вышли. Больше я никуда не пойду. Ушли они на.... Отправили нас, как мясо", - жалуется оккупант.

Вояка добавляет, что во время выхода многих из них "перебили", потому что их отправили "на убой". Заявление он уже написал и вот-вот должен уехать в Россию.

"Мне вообще все равно ( ред.) на эту армию. С их отношением, как к мясу. Я еще приеду и судиться буду, что не отпускали, когда документы уже подали. Сказали, что в моем случае или 200-м, или 300-м отсюда уеду", — говорит оккупант.

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Война в Украине

Ранее мы сообщали о том, что российские десантники устроили бунт после тяжелого боя на Луганщине. Враг понес большие потери и отказывается наступать дальше. Десантники отказались от участия в боевых действиях и решили вернуться домой.

Впоследствии стало известно о отказы воевать в Луганской области. Там российские десантники не захотели атаковать позиции ВСУ снова, потому что украинские военные дали сильный отпор во время штурма трассы Бахмут - Лисичанск. Захватить дорогу им так и не удалось, а вот потерять часть личного состава вышло.

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