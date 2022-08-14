"Офицеров прячут": командира защитников Мариуполя Прокопенко вывезли в РФ

Екатерина и Денис Прокопенко / скриншот из видео

Командира подразделения Национальной гвардии Азов Дениса Прокопенко вывезли в Россию, сообщили росСМИ.

Как рассказала Суспильному его жена Екатерина Прокопенко, эта информация еще не подтверждена.

"Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся, ждем, что будет дальше", - подчеркнула она.

По ее словам, также отсутствует информация со стороны Красного Креста: "Даже если он в России, так что существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это означает, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не разглашать информацию о местонахождении и т.д".

Екатерина Прокопенко рассказала, что Красный Крест крайне редко сообщает родственникам украинских пленных о местонахождении украинских воинов.

По ее словам, об этом ярко свидетельствует ситуация с трагедией в Еленовке, где не было представителей Красного Креста.

"Почему в Еленовке не было представителей, которые бы увидели, что по спискам в бараках отсутствуют эти люди, которые перемещены в этот страшный барак? Почему они не следили, что там на окраине Еленовке выкапывают ямы под могилы? Чтобы проверить списки погибших и раненых в Еленовке, которые предоставила Россия, необходимо, чтобы приехала какая-то независимая экспертная сторона, которой нет. Как мы думали, она должна исходить из Красного Креста или ООН, но ее нет, поэтому нет веры в эти списки. В общении с военнопленными, которых обменяли, у кого не спроси, никто ни разу не видел Красный Крест, только на выходе из Азовстали", - добавила Елена Прокопенко.

Напомним, Мариуполь был заблокирован российскими войсками с 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя оказалоись заблокированы на заводе "Азовсталь" - бойцы полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские.

Мирных жителей эвакуировали в начале мая, но все варианты эвакуации бойцов Россия отбрасывала долгое время, хотя Турция готова была вывезти их по морю и гарантировать, что до конца войны те не будут участвовать в боевых действиях в Украине.

16 мая россияне продолжили попытки зайти на завод или заблокировать выход из бункеров "Азовстали", а затем заявили, что договорились с украинскими защитниками о вывозе раненых бойцов на оккупированную территорию.

В Генштабе ВСУ заявили, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и теперь у командиров есть приказ сохранить жизнь личного состава.

20 мая Минобороны РФ заявило, что все бойцы уже выведены и что с 16 мая из бункеров вышли 2 439 человек, которых россияне считают военнопленными.

Командир "Азова" Денис Прокопенко заявлял, что тяжелораненые бойцы с завода "Азовсталь" должны быть доставлены на подконтрольную Украине территорию путем обмена, а в отношении погибших защитников надеялся, что в ближайшее время родные смогут похоронить их.

Смотрите онлайн новости Донбасса

Другие новости: