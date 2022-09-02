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"Тематика направлена против нас": Беларусь проведет репетицию "захвата Украины" - Жданов

2 сентября 2022, 12:30

Беларусь и Россия планируют провести совместные военные учения вблизи украинской границы.

Жданов Беларусь
Беларусь хочет отрепетировать "захват Украины" / Коллаж Минобороны Беларуси, Главред

В Беларуси хотят отрепетировать "захват украинских территорий" во время военных учений. Враг будет отрабатывать наступательные и агрессивные действия, направленные якобы против ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Известно, что в Беларуси пройдут совместные с РФ военные учения с 8 по 14 сентября, во время которых будет инсценировка "освобождения" Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

"Они будут "освобождать" ранее захваченные территории соседнего государства. Учения предусматривает отработку операции по "освобождению" Волынской, Ровенской, Житомирской областей, ранее захваченных. Кем захваченных, от кого освобождать? Мы можем лишь догадываться. Но, тем не менее,тематика учений – наступательная, агрессивная и направленная против нас", — сказал Олег Жданов.

Он также акцентировал внимание на том, что со стороны Беларуси остается серьезная угроза ракетных ударов по Украине.

Напомним, члены частной военной компании "Вагнер" готовят белорусских наемников с частного охранного предприятия "ГардСервис" к диверсии в Украине. Враг может устроить провокации, переодевшись в украинскую военную форму.

Ранее сообщалось, что руководство Беларуси путается в заявлениях: Лукашенко говорит, что Беларусь является участником войны, у Минобороны – наоборот. В Украине отреагировали на заявления белорусского Минобороны, будто они не являются участниками войны, и заявили, что именно Беларусь разрешила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все же отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его правящего режима. В таком случае, считает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, воюющие в составе ВСУ.

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