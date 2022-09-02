Хотят устроить диверсию в Украине: вагнеровцы дали белорусским наемникам форму ВСУ - СМИ

"Вагнеровцы" готовят белорусских наемников к диверсии в Украине / коллаж фото depositphotos.com и t.me/modmilby

Члены частной военной компании "Вагнер" готовят белорусских наемников с частного охранного предприятия "ГардСервис" к диверсии в Украине. Враг может устроить провокации, переодевшись в украинскую военную форму. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

По данным журналистов, "тренировки" продолжаются уже более месяца.

"Вагнеровцы" проводят занятия по инженерной и огнестрельной подготовке, тактической медицине. Им раздали ручные противотанковые гранатометы, автоматические гранатометы и пулеметы Калашникова. На территорию Украины наемников планируют забрасывать в составе ДРГ", - говорится в сообщении.

Недалеко от северной украинской границы армии РФ, Беларуси и других стран ОДКБ планируют провести военные учения. Они якобы продлятся с 8 по 14 сентября.

Что известно о "ГардСервисе"

Частное охранное предприятие "ГардСервис" появилось в июне 2020 года. Его создание состоялось незадолго до президентских выборов в Беларуси и самопровозглашения Лукашенко президентом.

Лукашенко издал указ, которым разрешил сотрудникам организации применять огнестрельное оружие. Следует отметить, что эти наемники принимали участие в разгоне протестующих, которые требовали отстранения Лукашенко от власти, потому что считали его нелегитимным президентом.

Напомним, руководство Беларуси путается в заявлениях: Лукашенко говорит, что Беларусь является участником войны, у Минобороны – наоборот. В Украине отреагировали на заявления белорусского Минобороны, будто они не являются участниками войны, и заявили, что именно Беларусь разрешила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все же отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его правящего режима. В таком случае, считает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, воюющие в составе ВСУ.

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