Координаты сдали партизаны: ВСУ взорвали переправу оккупантов возле Новой Каховки

ВСУ взорвали переправу возле Новой Каховки / коллаж фото Сергей Братчук, из открытых источников

Украинские военные сделали непригодными для использования мосты на Херсонщине. Теперь российские оккупанты в панике строят переправы. Однако даже это им не удается, ведь ВСУ крушат и их. Так в районе Новой Каховки была разбита переправа, которую оккупанты хотели использовать для переброски подкрепления. Об этом заявил пресс-секретарь руководителя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он отметил, что координаты нашим защитникам дали украинские партизаны, которые действуют на оккупированных территориях юга Украины.

"ВСУ поразили вражескую переправу в районе Новой Каховки. Координатами наши силы обеспечили бойцы движения сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии", — написал Сергей Братчук.

Освобождение Херсонской области

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, заявил, что для успешного контрнаступления в Херсонской области Украине необходимо иметь как минимум втрое больше войск, чем у противника. Освобождение Херсона будет "непростой задачей", ведь российские оккупанты подготовились к обороне. В таких условиях сложно что-либо прогнозировать, подчеркнул генерал.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что возможные сроки окончания войны РФ против Украины определит то, как будет развиваться ситуация на фронте. Сейчас ключевой точкой является даже не Херсон, а Херсонская область, где находится крупная группировка российских войск, насчитывающая 25 тысяч военнослужащих. Эта группировка сейчас фактически окружена.

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