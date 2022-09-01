ВСУ могут освободить Херсон без боевых действий: британский эксперт рассказал, как это сделать

Освободить Херсон можно без боевых действий / коллаж Людмила Денисова, УНИАН

Украинские военные могут попробовать освободить Херсон от российских оккупантов без боевых действий и обстрелов. Для этого им нужно лишь окружить 20 тыс. оккупантов в регионе. Об этом заявил бывший гендиректор Королевского Института Объединенных вооруженных сил и профессор Майкл Кларк, сообщает Sky News.

Он добавил, что украинские защитники контратакуют быстро и с большим наступлением.

Если украинским бойцам удастся окружить оккупантов, то россияне будут вынуждены без боя вывести войска из города.

"Я думаю, что они хотели бы окружить 20 000 или около того российских войск, которые находятся к западу от Днепра. Они не хотят бомбить город, и поэтому они смогут вернуть Херсон, просто проведя это быстрое наступление, которое грозит окружением 20 000 солдатам", - сказал Майкл Кларк.

Освобождение Херсонской области

Ранее руководитель Объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что наши защитники уже проводят операцию по освобождению Херсона. Она отметила, что контрнаступление в Херсонской ВСУ будет современными методами, в частности, истощая врага.

Генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, заявил, что для успешного контрнаступления в Херсонской области Украине необходимо иметь как минимум втрое больше войск, чем у противника. Освобождение Херсона будет "непростой задачей", ведь российские оккупанты подготовились к обороне. В таких условиях сложно что-либо прогнозировать, подчеркнул генерал.

Напомним, политический и экономический эксперт Тарас Загородний отмечал, что возможные сроки окончания войны РФ против Украины определит то, как будет развиваться ситуация на фронте. Сейчас ключевой точкой является даже не Херсон, а Херсонская область, где находится крупная группировка российских войск, насчитывающая 25 тысяч военнослужащих. Эта группировка сейчас фактически окружена.

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