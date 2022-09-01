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В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатолога

1 сентября 2022, 10:55

Климатолог убеждена, что война лишь усиливает изменения климата.

дождь
В Украине могут выпасть кислотные дожди / ua.depositphotos.com

В Украине могут выпасть кислотные дожди из-за боевых действий. Об этом заявила климатолог Евгения Засядько, сообщает УНИАН.

При этом она добавила, что такие дожди не зависят от самих обстрелов.

"Я не думаю, что это возможно именно от обстрелов. Но когда российская ракета подрывает нефтебазу или какое-то предприятие химической промышленности в Украине, это может привести к кислотным дождям", - сказала климатолог.

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Эксперт также добавила, что проблемы возникнут и с загрязнением рек.

"Например, недавно читала, как в районе Киева из реки достали сбитый российский вертолет. А загрязнение наших рек влияет на качество воды", - добавила она.

Климатолог убеждена, что война усиливает изменения климата. Из-за постоянного движения военной техники сильно увеличивается количество выбросов парниковых газов. Это провоцирует серьезное загрязнение атмосферы.

Погода на осень

Погода осенью в Украине будет экстремальной. Как прогнозируют синоптики, начало сентября будет жарким.

В то же время на востоке и юге страны в сентябре и октябре будет засуха -в первые два осенних месяца может выпасть не более 10 мм осадков.

Осенью погода будет очень контрастной. Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в своей книге, в сентябре и октябре будут жаркие дни и резкие перепады температуры.

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