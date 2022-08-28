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Для контрнаступления на Херсонщине ВСУ нужно втрое больше войск, чем у врага - генерал Марченко

28 августа 2022, 10:31

Освобождение Херсона будет "непростой задачей", ведь российские оккупанты подготовились к обороне. В таких условиях сложно что-либо прогнозировать.

Дмитрий Марченко
Дмитрий Марченко рассказал, что нужно ВСУ для освобождения Херсона / Фото УНИАН

Для того, чтобы провести успешное контрнаступления в Херсонской области Украине необходимо иметь, по меньшей мере, втрое больше войск, чем у противника. Об этом заявил генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева, в интервью The Kyiv Independent.

По его словам, освобождение Херсона будет "непростой задачей", ведь российские оккупанты изрядно подготовились к обороне.

"Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому перешли на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум втрое больше войск, чем обороняющийся противник", — пояснил генерал.

В таких условиях сложно что-либо прогнозировать, считает Марченко.

"Мы не Россия, и у нас нет таких ресурсов, как у них", – добавил он.

По словам Марченко, российские войска хорошо подготовлены к обороне регионов Украины, которые им удалось захватить в марте. Кроме того, россияне никогда не отказывались от своей цели оккупировать весь Юг.

Освобождение Херсона

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным.

"Все ждут контрнаступления в четыре утра, когда ударят все пушки, откуда не возьмись 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, скучное, тихое наступление", — сказал он.

Также Арестович говорил, что российские оккупанты понятия не имеют, где именно будут атаковать украинские войска. ВСУ их удивят. При этом фактор Мелитополя может стать ключом к катастрофе российского вторжения. Советник главы ОП считает, что у Украины есть шанс за два месяца освободить Херсон.

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