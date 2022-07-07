Украина готовится к освобождению Херсона, идут артиллерийские бои - ISW

Украина готовится к освобождению Херсона, идут артиллерийские сражения/ УНИАН , скриншот

В американском Институте изучения войны (ISW) утверждают, что украинская армия продолжает создавать условия для контрнаступления на Херсон.

Российские оккупанты провели 6 июля безуспешные наступательные операции на северо-западе Херсонской области и продолжают вести артиллерийский огонь по всей южной оси для отражения украинских атак, говорится в свежем отчете ISW.

Данные дистанционного зондирования FIRMS показали большое количество пожаров вдоль границы Херсон-Николаев и Херсон-Днепропетровская область. На геолоцированных кадрах видно, как украинские и российские силы вели артиллерийский огонь в районе Снигиревки и Андреевки на границе Херсонской и Николаевской областей.

ISW

"Украинское Южное оперативное командование добавило, что российские войска нанесли ракетные удары по жилой инфраструктуре в Нечаянном (примерно в 33 км к западу от Николаева), но российские Telegram-каналы утверждали, что российские ракеты нанесли удар по украинским позициям", - говорится в сообщении.

Деокупация Херсона

Ранее спикер Одесской областной военной администрации Олег Братчук сообщил, что войска России собрали свои силы в центре захваченного Херсона и готовятся к наступлению сил обороны Украины. В Верхнем Рогачике, а также ряде других населенных пунктов Херсонской области, оккупанты размещаются ближе к центру в зданиях государственных учреждений и домах.

Также в оперативном командовании Юг заявляли, что ВСУ в ходе контрнаступательных действий в Херсонской области сталкиваются с определенными трудностями. Вокруг украинской военной операции много эмоций, а само контрнаступление усложняется открытой степной местностью. Для достижения успеха следует далеко отогнать российские оккупационные войска.

Позже появилась информация, что передовые подразделения ВСУ находятся в километре от первых пригородов Херсона. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на неназванного сотрудника украинской военной разведки.

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