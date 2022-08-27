Генерал Марченко спрогнозировал, какие трудности ждут ВСУ при освобождении Херсона / коллаж УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Генерал-майор Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева русского вторжения в Украину, заявил ‒ освобождение Херсона будет "непростой задачей", поскольку россияне хорошо подготовились к обороне. Об этом он сообщил в интервью изданию The Kyiv Independent.

По его словам, когда ВСУ удалось вытеснить россиян с окраин Николаева в марте, то двигаться в сторону Херсона возможности не было, так как украинские войска не имели достаточно сил и техники.

"В таких условиях сложно что-либо прогнозировать. Россияне знали, что мы приближаемся, поэтому переключились на более оборонительную стратегию. История и военный опыт показывают, что для успеха наступления армия должна иметь как минимум в три раза больше войск, чем обороняющийся противник", — сказал Марченко.

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Генерал также отметил, что у Украины нет столько военных ресурсов, сколько есть у России, а российские войска крайне хорошо подготовились для защиты Херсона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Херсонском направлении бойцы Вооруженных сил Украины продолжают продвигаться, заявила начальник пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, в захваченной Россией Херсонской области находится около 12-15 тысяч вражеских военных. Россияне будут сдаваться в плен силам обороны Украины еще до того, как ВСУ перейдут к контрнаступательной операции. Украинская армия уже атакует объекты оккупантов с помощью РСЗО HIMARS.

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее заявлял, что Украина освободит оккупированные территории на юге Украины, в том числе и аннексированный еще в 2014 году Крым.

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