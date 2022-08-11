ВСУ могут за два месяца освободить оккупированный Херсон - Арестович

Арестович рассказал, как скоро освободят Херсон / Фото УНИАН, Суспільне

Россия стягивает свои войска на Юг Украины. При этом у нашей страны есть шанс за два месяца освободить Херсон. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Есть определенные ритмы. Сейчас нужно посмотреть, что они будут делать – те войска, которые туда перебросили. Там же еще очень некислая группировка – до 20 БТГ стоят на левом берегу Херсонщины. Они могут пойти как на Запорожье, так и на Херсон", – сказал Арестович.

По его словам, "нормальная" БТГ – это 650-700 человек, однако на Херсонщину стянули "битые" – по 400-500 военных.

Как сообщал Главред, ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что освобождение временно оккупированной Херсонской области будет медленным и скучным.

"Все ждут контрнаступления в четыре утра, когда ударят все пушки, откуда не возьмись 100-тысячные резервы украинских войск поскачут на белом коне в сторону Крыма. Такого не будет. Будет медленное, скучное, тихое наступление", — сказал он.

Также Арестович говорил, что российские оккупанты понятия не имеют, где именно будут атаковать украинские войска. ВСУ их удивят. При этом фактор Мелитополя может стать ключом к катастрофе российского вторжения.

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