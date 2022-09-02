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Адская ночь для оккупантов: в захваченном городе - "бавовна", в районе аэродрома детонировал БК

2 сентября 2022, 07:26

ВСУ ударили сразу по двум вражеским локациям. В результате несколько часов детонировал боекомплект российских захватчиков.

Взрывы в Мелитополе
Взрывы в Мелитополе прогремели ночью 2 августа / Фото УНИАН

Ночью 2 августа во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье прогремели мощные взрывы. По предварительным данным, ВСУ ударили сразу по двум вражеским локациям. В результате несколько часов детонировал боекомплект российских захватчиков.

Первые взрывы прогремели около 01:50 пятницы. Местные жители заявили о прилетах, вслед за которыми в районе аэродрома начал детонировать боекомплект вооружения военных РФ, передает РИА-Мелитополь.

Мэр города Иван Федоров подтвердил, что ВСУ ювелирно отработали в Мелитополе.

"Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ. Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить. Попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва. Относительно второй уточняем информацию", - написал Федоров в Telegram.

Взрывы в Мелитополе ночью 2 августа
Взрывы в Мелитополе ночью 2 августа / скриншот

Как сообщал Главред, в конце августа во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва в одной из гостиниц - украинские партизаны взорвали очередное место обитания ФСБшников. В это время российские силовики развлекались с женщинами легкого поведения. Некоторые из оккупантов спасались бегством буквально в "подштанниках".

29 августа в Мелитополе произошли четыре мощных взрыва. Украинские воины могли попасть в системы локаторов российской армии. Сила взрывов была настолько большой, что у местных жителей, проживающих в северной части города, в домах вздрагивали стены.

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