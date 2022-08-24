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В разведке рассказали о возможности вторжения Беларуси в Украину

24 августа 2022, 16:44

Все слухи о возможном нападении - это информационно-психологическая операция влияния страны-агрессора на украинцев.

Буданов, ВСУ
Буданов / t.me/DIUkraine и ua.depositphotos.com

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Беларусь не будет вторгаться в Украину.

"Я лично постоянно все эти месяцы, а сегодня у нас ровно полгода войны, говорю, что ничего с Беларуси не будет. И снова повторяю вам, что сейчас особенной какой-то угрозы, кроме той, которая есть всегда, а это размещение определенных систем вооружения РФ на территории Беларуси, других угроз нет", - заявил Буданов в эфире телемарафона.

По его словам, все слухи о возможном нападении - это информационно-психологическая операция влияния страны-агрессора на украинцев.

При этом Буданов подчеркнул, что системы С-300, которые сосредоточены на белорусско-украинской границе, не представляют угрозы, поскольку дальность их огня составляет 35 километров.

Напомним, руководство Беларуси путается в заявлениях: Лукашенко говорит, что Беларусь является участником войны, у Минобороны – наоборот. В Украине отреагировали на заявления белорусского Минобороны, будто они не являются участниками войны, и заявили, что именно Беларусь разрешила российским войскам со своей территории вторгнуться в Украину.

Военный эксперт Николай Сунгуровский предположил, что если Лукашенко все же отдаст приказ своей армии атаковать Украину, она может пойти против его правящего режима. В таком случае, считает Сунгуровский, Лукашенко просто сметут. Возглавить подобное движение могут белорусы, воюющие в составе ВСУ.

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война в Украине война России и Украины Кирилл Буданов
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