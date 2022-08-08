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СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, которые планировали убить Резникова и Буданова

8 августа 2022, 18:08

Российские спецслужбы продумывали серию убийств в Украине, и в список для ликвидации попали не только представители высшего военно-политического руководства.

СБУ, Резников, Буданов
СБУ задержали киллеров спецслужб РФ, которые планировали убить Резникова и Буданова / СБУ, Facebook Резников, ОПУ

Служба безопасности Украины задержала киллеров российских спецслужб, которые планировали совершить серию убийств представителей высшего военно-политического руководства и общественных деятелей Украины. Киллеры как раз готовили убийства министра обороны Алексея Резникова, руководителя Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова и активиста, имя которого в СБУ не называют.

Чтобы подготовиться к убийствам упомянутых лиц, на территории Украины действовала диверсионно-разведывательная группа главного управления генштаба российских вооруженных сил (более известного как ГРУ). Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

За каждое убийство "кураторы" из РФ обещали заплатить от 100 до 150 тысяч долларов США.

"Установлено, что ДРГ была сформирована кадровыми сотрудниками военной разведки рф для проведения подрывной деятельности на территории Украины. В ее состав вошел житель временно оккупированного Луганска, который в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР" принимал активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке", – говорится в сообщении СБУ.

Для "тестового испытания" планировали убить военного ВСУ

По заданию "куратора" из Москвы именно предатель из Луганска подыскивал киллера на подконтрольной Украине территории. Исполнитель нашелся в Киеве – житель украинской столицы согласился провести убийства.

СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, планировавших убить Резникова и Буданова
СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, которые планировали убить Резникова и Буданова/ СБУ

При этом для "тестового испытания" перед выполнением основных задач мужчина должен был убить украинского военного, за это ему планировали заплатить 5 тысяч долларов США. Для ликвидации выбрали бойца ВСУ, который, по мнению оккупантов, якобы причастен к физической расправе над российскими военнопленными.

Для совершения покушения на Резникова и Буданова "связной" решил сам прибыть подконтрольную украинским властям территорию. Здесь они с киллером должны были подготовить план убийств, после чего скинуть его на утверждение в РФ.

Киллеров задержали на Волыни

Предатель из Луганска заехал на подконтрольную Украине территорию из Беларуси, чтобы замаскироваться. Однако он не остался незамеченным – сотрудники СБУ сразу задокументировали его прибытие на Волынь, где он и встретился с сообщником. Обоих задержали в Ковеле.

"Во время обыска у "связного" обнаружены доказательства преступных действий, а также паспорт гражданина РФ. Сейчас обоим задержанным сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения и умышленном убийстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, планировавших убить Резникова и Буданова
СБУ задержала киллеров спецслужб РФ, которые планировали убить Резникова и Буданова/ СБУ

Ранее сообщалось, что в рядах российских захватчиков на оккупированных территориях Запорожской области вновь вспыхивают этнические конфликты. Во время одной из таких ситуаций оккупанты застрелили одного из командиров подразделений чеченской национальности.

Напомним, украинские военные пошагово деоккупируют захваченные россиянами территории и продвигаются вперед. Следующие два месяца могут стать решающими в войне в Украине, отметил шеф польского Бюро нацбезопасности Павел Солох.

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