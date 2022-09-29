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Украина получит корейское оружие на $3 млрд, которое закупили США

29 сентября 2022, 19:11

Нашему государству для защиты от РФ предоставят пакет вооружения, в который войдут ракетные установки и боеприпасы.

Оружие, США
Украина получит корейское оружие на $3 млрд, которое закупили США/ Reuters, Генштаб ВСУ

Соединенные Штаты Америки закупят для Украины оружие, которое изготовлена в Южной Корее, на сумму около 3 миллиардов долларов.

Вооружение будут доставлять при посредничестве Чехии. Об этом сообщило чешское издание iDnes, ссылаясь на данные из собственных источников.

Отмечается, что Украина нуждается в новых поставках оружия, ведь боевые действия продолжаются и она продолжает себя защищать.

В издании уточнили, что план поставки оружия в Украину был согласован именно в Чехии и будет доставляться партия при посредничестве этой страны. Платить за вооружение будут США.

В пакет помощи войдут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Всего помощь будет оказана на сумму 75 миллиардов чешских крон, то есть почти 3 миллиарда долларов.

В частности, в партию будут входить системы обороны класса "земля – воздух", известные как Chiron. Они помогают сбивать цели, которые движутся низко над землей, например вертолеты.

США предоставят Украине еще 18 HIMARS

В среду, 28 сентября, министерство обороны США объявило о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере 1,1 миллиарда долларов. В новый пакет помощи входят:

  • 18 высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS и боеприпасы к ним,
  • 12 систем "Титан", которые используются для борьбы с дронами,
  • около 300 автомобилей,
  • десятки грузовиков и прицепов для транспортировки тяжелого оборудования,
  • различные радары, средства связи и наблюдения и другого снаряжения для солдат и тому подобное.

Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи будет одним из ответов на псевдореферендумы, которые РФ провела на временно захваченных территориях Украины.

Однако позже стало известно, что не всё из списка помощи от США будет предоставлено в ближайшее время. Так, в Пентагоне уточнили, что 18 новых реактивных артиллерийских систем HIMARS, обещанных нашему государству, будут поставляться в течение нескольких лет.

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