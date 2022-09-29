"Я лично только за": матери оккупантов радуются, что в РФ объявили мобилизацию

Матери оккупантов радуются, что в РФ объявили мобилизацию/ ua.depositphotos.com, Telegram

В России матери оккупантов, воюющих против Украины, обрадовались объявленной российским диктатором Владимиром Путиным мобилизации. Об этом рассказала сыну-захватчику по телефону его мать россиянка.

Когда оккупант обсуждал с матерью мобилизацию в РФ, та подчеркнула, что наконец вслед за ее сыном на фронт отправят "и Женьку, и Леху", которые, очевидно, являются знакомыми семьи. При этом россиянка с большим энтузиазмом радуется, что ее знакомых отправят воевать. Соответствующий перехваченный телефонный разговор обнародовало Главное управление разведки Минобороны.

"До 55 (лет – ред.) все, кто военнослужащий, военнообязанный, кто даже был на войне – отказались, освободились – все туда. Правильно-правильно, пусть едут", – отмечает мать оккупанта.

Захватчик подтверждает, что на фронте у российской армии большие потери и воевать некому. А женщина в то же время отмечает, что поддерживает решение российского диктатора Владимира Путина.

"Я вот лично только "за", что Путин объявил мобилизацию", – говорит россиянка.

И в таком порыве поддержки Путина ее совсем не смущают слова сына, что он на фронте может погибнуть в любой день. Он жалуется, что завтра для него может и не наступить.

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Россияне пытаются избежать мобилизации

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады-его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Между тем в СМИ назвали количество россиян, которые попали за границу из-за мобилизации. Количество беглецов уже составляет более 190 тысяч. При этом границу россиянам приходилось пересекать по-разному. Кто-то покидал страну на автомобиле, кто-то пересекал границу на велосипеде, самокате или пешком.

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