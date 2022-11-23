РФ готовит теракты в Беларуси и Белгороде: у Зеленского назвали цель оккупантов

Михаил Подоляк рассказал о новой тактике РФ / Офис президента, Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что российские оккупанты выбрали новую тактику войны.

Одна из ее составляющих состоит в том, чтобы втянуть Беларусь в войну. Об этом он написал в Twitter.

Представитель ОП не исключает, что с этой целью оккупанты могут готовить теракты на территории Беларуси.

Он также считает, что Кремль не откажется от терактов в Белгороде, чтобы настроить россиян на продолжение войны с Украиной.

При этом Подоляк назвал новую тактику российских оккупантов:

Теракты в Беларуси, чтобы вовлечь ее в сухопутную войну;

Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне;

Информационная кампания по поводу пленных, чтобы дискредитировать Украину;

Советник главы ОП добавил, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей.

Ранее новые заявления Кремля о готовности к переговорам с Владимиром Зеленским прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.

При этом он назвал "российскими понтами" заявления Дмитрия Пескова о том, что РФ якобы не собиралась свергать законную власть Украины.

При этом он намекнул, что причиной резкой смены риторики Кремля является большое число оккупантов РФ, уничтоженных ВСУ.

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