РФ готовит теракты в Беларуси и Белгороде: у Зеленского назвали цель оккупантов

Михаил Подоляк назвал новую тактику российских оккупантов.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, что российские оккупанты выбрали новую тактику войны.
Одна из ее составляющих состоит в том, чтобы втянуть Беларусь в войну. Об этом он написал в Twitter.
Представитель ОП не исключает, что с этой целью оккупанты могут готовить теракты на территории Беларуси.
Он также считает, что Кремль не откажется от терактов в Белгороде, чтобы настроить россиян на продолжение войны с Украиной.
При этом Подоляк назвал новую тактику российских оккупантов:
- Теракты в Беларуси, чтобы вовлечь ее в сухопутную войну;
- Теракты в Белгороде, чтобы повысить лояльность россиян к войне;
- Информационная кампания по поводу пленных, чтобы дискредитировать Украину;
Советник главы ОП добавил, что именно Россия начала войну, разрушает города и убивает людей.
Ранее новые заявления Кремля о готовности к переговорам с Владимиром Зеленским прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.
При этом он назвал "российскими понтами" заявления Дмитрия Пескова о том, что РФ якобы не собиралась свергать законную власть Украины.
При этом он намекнул, что причиной резкой смены риторики Кремля является большое число оккупантов РФ, уничтоженных ВСУ.
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