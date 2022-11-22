'Понты' РФ: у Зеленского ответили на отказ Кремля 'свергать власть' в Украине

Михаил Подоляк ответил Дмитрию Пескову / Офис президента Украины, Reuters

Новые заявления Кремля о готовности к переговорам с Владимиром Зеленским прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк.

При этом он назвал "российскими понтами" заявления Дмитрия Пескова о том, что РФ якобы не собиралась свергать законную власть Украины. Комментарий представитель ОП разместил в своем Twitter.

При этом он намекнул, что причиной резкой смены риторики Кремля является большое число оккупантов РФ, уничтоженных ВСУ.

"Русские понты. От "шайки наркоманов, захватившей власть в Киеве" до признания демократического украинского правительства, у которого вымаливают разговор, прошло 9 месяцев и 80 тысяч ru-уничтоженных. Напоминание РФ: никогда не вмешивайтесь в политическую жизнь других стран. Вы не знаете, что такое выборы и свобода", — добавил Подоляк.

Переговоры Украины с РФ

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время пресс-конференции на полях 27-й Климатической конференции ООН в Египте.

В то же время лидер Франции убежден, что выбирать нужное для переговоров время должен Киев.

"Мы хотим возвращения в мир. Это дело Украины определить условия и время, когда она захочет вернуться за стол переговоров. Но в определенный момент придется это сделать", – сказал Макрон.

Вопрос вероятности возобновления переговоров между Украиной и РФ прокомментировали в МИД России.

РФ не ставит условий для возобновления переговоров с Украиной, необходима только добрая воля Киева, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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