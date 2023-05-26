Россияне нанесли по Изюму самый массированный удар за всю войну: били дронами

Русские оккупанты в ночь на 26 мая нанесли по Изюму на Харьковщине самый массированный удар дронами-камикадзе Shahed за все время полномасштабной войны.
"Сегодня работаем в Изюме, где прошлой ночью враг нанес самый массированный удар за все время полномасштабного вторжения дронами-камикадзе типа Shahed", - об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, снявший видео с места атаки.
В результате атаки страны-агрессора России были повреждены промышленные предприятия, гражданская инфраструктура, разрушена школа. Также повреждены частные жилые дома. Все соответствующие службы работают сейчас в усиленном режиме над ликвидацией последствий ударов.
"Удары по мирным людям – это очередное проявление фактического бессилия оккупантов", - отметил Синегубов.
Ракетная атака по Украине
Напомним, что этой ночью оккупанты атаковали Киев и Днепр ракетами. Атака была совершена со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия. Удар вероятно был нанесен крылатыми ракетами типа Х-101/555.
РФ взорвала ракетой больницу в Днепре, количество погибших и раненых возросло. Из-под завалов здания ветклиники, по которой ударил враг, достали тело погибшего мужчины. Число раненых в результате ракетного удара россиян по Днепру продолжает расти.
За ночь оккупанты выпустили по Украине 36 дронов-камикадзе. В Воздушных силах ВСУ предположили, что враг планировал атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства.
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