Хотел усыновить ребенка, но не успел: оккупанты убили харьковского волонтера

Евгений хотел усыновить ребенка, который пострадал от войны и потерял родителей.

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Оккупанты убили Харьковского волонтера Евгения Санина / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, facebook / Евгений Санин

От рук российских оккупантов погиб украинский волонтер из Харькова. 46-летний Евгений Санин помогал людям и хотел усыновить ребенка, однако не суждено. Оккупанты ударили по гуманитарной колонне, в которой и получил свое смертельное ранение волонтер. Об этом сообщает Obozrevatel.

13 апреля Евгений вез гуманитарную помощь в села Двуречанской общины. По дороге обратно он должен был забрать семью с двумя детьми - 5-ти и 6-ти лет. В тот день под вражеский обстрел попала вся колонна.

"Женя ехал в первой машине, снаряд попал именно под это авто. Он получил очень тяжелое ранение. Благодаря своим умениям смог сам себе наложить турникет и вызвать помощь. Его эвакуировали ребята из полиции Луганской области", - рассказывает его друг Евгений Коляда.

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У Евгения был поврежден кишечник и бедро, он потерял очень много крови. Врачи делали все, чтобы спасти мужчину. Он прожил еще месяц, однако впоследствии его состояние внезапно ухудшилось.

"У него были хорошие шансы на выздоровление, но наступил резкий регресс, врачи уже ничего не могли сделать", – говорит Коляда.

Евгений хотел усыновить ребенка

У Евгения была жена, с которой он обсуждал усыновление ребенка. Он хотел взять под свою опеку ребенка, пострадавшего от войны и потерявшего своих родных родителей.

Друг волонтера упоминает о нем как о человеке с честной и чистой душой. Еще до полномасштабного вторжения Евгений имел собственный бизнес и занимался недвижимостью. Однако после 24 февраля он стал волонтером.

"Он никогда не отказывался куда – то поехать, увезти гуманитарный груз, кого-то спасти", - говорит Коляда.

Он вместе с другими волонтерами спас 16 тысяч человек из печенегов на Харьковщине - помогал переходить мост, переносил вещи, вывозил маломобильных людей. Он помогал вывозить людей из Купянска, Волчанска. Возил гуманитарную помощь в Бахмут, Херсон.

После ранения жители Купянска без раздумий пришли сдавать кровь для Евгения.

Волонтера похоронили на Харьковском кладбище, вблизи Аллеи Героев.

Напомним, в боях за Украину в Донецкой области погиб военнослужащий 72 ОМБр Владислав Гречкосий. Свой последний бой воин принял на Угледарском направлении. У него осталась жена и полуторагодовалый сын.

Также сообщалось, что в боях с российскими оккупантами погиб житель Закарпатской области Андрей Сорохманюк. Ему было всего 27 лет. Защитник Украины принял свой последний бой 11 мая 2023 года в населенном пункте Ивановское Донецкой области.

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