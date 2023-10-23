Диктатор РФ не так смел: в разведке объяснили, что за чемодан у Путина

Хозяин Кремля Владимир Путин во время визита в Китай появился на публике с так называемым "ядерным чемоданом". Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что такие чемоданы не несут ядерной угрозы, и украинцам переживать не стоит.
По словам Юсова, Путин берет с собой черные чемоданы "не от смелости", передает Еспресо.
"За Путиным разные чемоданы носят, не только ядерные. И это наверняка не потому, что он так смел", - сказал представитель ГУР.
Юсов добавил, что российские власти уже использовали против Украины все возможные вооружения, кроме ядерного, поэтому лишний раз переживать из-за этого не стоит.
"Украина в этом контексте не имеет оснований дополнительно переживать, потому что вся номенклатура вооружения, которую государство-террорист РФ и его нацистское правительство могли использовать, уже использовано", - сказал он.
Ядерный шантаж, по словам Юсова, уже не работает.
"Ядерное оружие по всему миру - это оружие сдерживания. То есть оно работает как элемент не применения, а элемент сдерживания от внешних угроз. Попытки России и ее безумных диктаторов превратить оружие сдерживания в какую-то реальную угрозу... Конечно, мир просто так за этим наблюдать не будет, но и вестись на такой дешевый шантаж и игру тоже не будет, я уверен", - резюмировал представитель ГУР.
Справка. "Ядерный чемодан" Путина - это портативный абонентский терминал ("Чегет") автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами "Казбек".
По сути "Чегет" является телефонным аппаратом с конференц-связью, посредством которого информация передается не голосом, а с помощью специальных шифр-символов. Считается, что у главы Генштаба и министра обороны РФ также есть такие терминалы.
Российский "ядерный чемодан" традиционно носит морской офицер, и он постоянно находится с президентом, хотя редко попадает на камеру.
Как сообщал Главред, 17 октября, российский диктатор Владимир Путин прибыл на самолете в Пекин. Это вторая поездка Путина за границу с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на его арест в марте. Также первая официальная поездка кремлевского диктатора за пределы бывшего Советского Союза в этом году после посещения Киргизии, бывшей советской республики, в начале этого месяца.
МУС обвиняет Владимира Путина в незаконной депортации детей из Украины и обязывает 123 государства-члена арестовать российского президента и передать его в Гаагу для суда, если он ступит на их территорию.
Другие новости:
- Скандальная Монтян обозвала Путина матом и рассказала правду о захвате Крыма
- Охота на аэродромы будет продолжаться: Игнат ответил на "страшилки Путина"
- "Современный Гитлер": Данилов жестко ответил на предложения о диалоге с Путиным