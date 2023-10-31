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Лидер "республиканцев" – о помощи Украине: США нужна победа Киев в войне

Андрей Ганчук
31 октября 2023, 09:30
Если агрессор Россия одержит победу в войне, имперский аппетит Путина распространится на НАТО и появятся серьезные риски, сказал Митч Макконнелл.
Путин, Украина
Путин не остановится на Украине, если Россия победит в войне - Макконнелл / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Соединенные Штаты Америки должны оказать помощь и Украине, и Израилю одним пакетом. Действия оси зла – Китая, России и Ирана – испытание для американцев и всего мира. Для достижения безопасности нужно помочь Киеву выиграть войну. Иначе имперские амбиции главы Кремля Владимира Путина вырастут и война может прийти уже на Запад. Об этом заявил лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл.

Как сообщает CNN, он сказал о том, что сейчас нужно действовать быстро и принять единый пакет помощи для Украины и Израиля.

"Сейчас у Сената есть шанс оказать дополнительную помощь, которая поможет нам сделать именно это. Враги за рубежом будут внимательно следить и ждать, пока Америка пошатнется. Только наша конкретная поддержка сможет сдержать наших противников и восстановить безопасность", - отметил американский сенатор.

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По его словам, войны против Украины и Израиля – часть одного конфликта и испытание для всего мира.

"Думайте об этом как об оси зла: Китай, Россия и Иран. Так что это не просто испытание для Украины. Это испытание для США и всего свободного мира. А путь к большей безопасности для всех нас прост: помочь Украине выиграть войну", - сказал Макконнелл.

Также политик добавил, что помощь Украине – не в ущерб интересам США. Если в войне победит Россия, Путин пойдет дальше, и риски войны будут уже для коллективного Запада.

"Если Россия одержит победу, нет никаких сомнений в том, что имперский аппетит Путина фактически распространится на НАТО, что повысит угрозу трансатлантическому альянсу США и риск войны для нас", - подчеркнул Митч Макконнелл.

Помощь США Украине и Израилю

Президент США Джо Байден 19 октября обратился по Израилю и Украине к американскому народу. В своей речи глава Белого дома сказал, что Иерусалиму и Киеву нужно помочь в отражении военной агрессии ХАМАС и России и анонсировал свой запрос в Конгресс по этому вопросу.

20 октября в Белом доме объявили о том, что Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов для Украины. Американские президент призвал парламент поддержать пакет помощи размером $106 миллиардов долларов. Из этой суммы Израилю полагается $14,3 млрд.

В США блокируют пакет помощи Украине и Израилю, написали журналисты американского издания Politico. В публикации указывалось, что среди "республиканцев" в Сенате есть разногласия относительно того, объединять ли помощь для двух стран в единый пакет. Некоторые настаивают, чтобы помощь шла раздельно.

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