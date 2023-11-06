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Фейерверки и петарды с сегодняшнего дня под запретом: что ждет нарушителей

Юрий Берендий
6 ноября 2023, 15:10
В Украине вступил в силу закон о запрете использования салютов, фейерверков и петард который был подписан президентом еще в мае этого года.
Фейерверки и петарды с сегодняшнего дня под запретом: что ждет нарушителей
В Украине запретили использование салютов, фейерверков и петард / коллаж Главред, фото: УНИАН

С 6 ноября в Украине вступил в силу закон, который запрещает использование и распространение определенных видов салютов, фейерверков и петард. Информацию об этом разместила на своей странице в социальной сети Facebook народный депутат от "Слуги народа" и заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, Евгения Кравчук.

Закон №7438 был подписан президентом Владимиром Зеленским в мае текущего года и содержит следующие положения:

  • Запрет использования фейерверков классов F2, F3 и F4, которые являются пиротехническими изделиями, предназначенными для использования во время развлекательных мероприятий.
  • Запрещение продажи и/или передачи любым способом фейерверков классов F2, F3 и F4.
  • Запрет продажи и/или передачи любым способом фейерверков класса F1 лицам, не достигшим возраста шестнадцати лет.

Важно отметить, что эти ограничения не касаются вооруженных Сил Украины, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб.

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Наказание для нарушителей

Стоит отметить, что в Украине запрещено запускать салюты, фейерверки и петарды, во время действия военного положения. Те, кто нарушит это ограничение, будут подвергаться правовой ответственности, включая административные и уголовные санкции.

"Поэтому полиция будет реагировать на случаи (продажи или применения — ред). Обращаюсь к людям, которые имеют определенное намерение это сделать — не делайте этого. Подумайте о людях, которые психологически тяжело переживают условия войны, которые могут воспринять звуки салютов за звуки взрывов", - рассказала "Суспільному" пресс-секретарь Нацполиции Украины Марьяна Рева.

Наказание зависит от того, как будет квалифицироваться поступок. Это может быть штраф, могут быть исправительные работы, добавила Марьяна Рева.

Напомним, ранее Главред сообщал, что Кабинет Министров внес в рассмотрение Верховной Рады предложение о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Согласно этим изменениям, предложено введение штрафов за незаконное использование зарегистрированных брендов декабря 2024 года.

Также, налоговая служба вводит новый вид штрафа. Отныне в Украине лицам, которые отказываются ответить на запрос Государственной налоговой службы, может быть начислен штраф в размере 33,5 тысяч гривен.

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Верховная Рада штраф Владимир Зеленский
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