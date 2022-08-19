УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - Подоляк

19 августа 2022, 13:14

Главным условием для начала переговорного процесса является вывод оккупационных войск со всех украинских территорий.

переговоры Украины и РФ, Подоляк
Переговоры с Россией о мире - игра в "русскую рулетку" / Коллаж фото ОПУ, Reuters

Переговоры с Россией о прекращении войны - "игра в русскую рулетку", финал которой может стать роковым для всех. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он убежден, что главным условием для начала переговорного процесса является вывод оккупационных войск со всех украинских территорий.

"Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа. Ключевые параметры переговорного процесса озвучены Владимиром Зеленским. Главное условие – выведение оккупационных российских войск со всех территорий Украины", - написал Михаил Подоляк.

Переговоры Зеленского и Путина

Напомним, Россия заявила о готовности провести переговоры с Украиной. При чем они могут состояться напрямую между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще во время встречи в Сочи Путин намекнул Эрдогану, что может пойти на переговоры с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина пойдет на переговоры только в том случае, если Россия выведет все свои войска с украинской территории.

Во время встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он верит в окончание войны после переговоров. Он надеется на "позитивную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна, которую можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и РФ.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский Владимир Путин российское вторжение Михаил Подоляк Россия мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:20

Эрдоган предложил Зеленскому провести его встречу с Путиным

13:17

Оккупанты готовят вторую "Еленовку" во время "судилища" над пленными в Мариуполе - разведка

13:14

Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - ПодолякВидео

13:13

"Ракета попала прямо в его комнату": россияне убили 11-летнего мальчика в ХарьковеВидео

13:00

Гороскоп на завтра 20 августа 2022: Ракам – хорошие новости, Весам – неожиданные сюрпризы, Рыбам – деньгиВидео

Реклама
12:52

В Кремле не исключают "жест доброй воли": СМИ выяснили, какие у РФ есть варианты закончить войну

12:50

Если оккупанты будут наступать на Запорожье и Кривой Рог, то ВСУ пойдут на Белгород и Курск – СоскинВидео

12:43

Надругались над ней и задули пеной: звезда "Ликвидации" придумала фейк о ВСУ и девочке

12:34

"За месяц будет уничтожаться любая группировка РФ": Соскин озвучил сценарий освобождения КрымаВидео

12:13

Журналисты нашли доказательства, как миллионная ботоферма работала на Порошенко и его "Евросолидарность"

12:05

"Орки не будут целиться в женщин и детей": исполнитель роли Саурона поддержал украинцевВидео

12:03

"Позорище": Волочкова заявилась к нотариусу в трусах

12:02

С днем рождения девушке – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннице

11:35

Если отдаст Крым, то его режим кончится крахом: эксперт пояснил, почему Путин вцепился в полуостровВидео

11:14

Оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС: он может произойти уже сегодня - разведкаВидео

11:01

Уничтоживший под Черниговом русский Су-34 пенсионер получил медаль от пограничниковВидео

10:46

"Алло, это Дима": пленный фотограф из Азовстали вышел на связь с роднымиВидео

10:32

Танки горели вместе с экипажем: защитники Украины с помощью "Стугны" ярко расправились с оккупантамиВидео

10:26

В Мелитополе взорвали электроопору, необходимую для переподключения ЗАЭС к энергосистеме РФ - СМИ

10:05

Jerry Heil и Леся Никитюк записали песню-издевку над россиянами, бегущими из КрымаВидео

Реклама
09:51

Оккупанты в панике: украинские летчики уничтожили танки, склад и более 7 десятков оккупантовВидео

09:44

Преображение Господне 2022 – поздравления и душевные картинки к празднику

09:33

В Севастополе после "бавовны" оккупанты испугались и поставили блокпост для проверки авто

09:20

"Ключ" к освобождению Крыма - в Херсоне: эксперт спрогнозировал, когда Украина вернет полуостровВидео

08:57

Яблочный Спас 2022 – поздравления, сердечные картинки и открытки к празднику

08:44

Гороскоп на сегодня, 19 августа 2022: Тельцам – ловушка, Весам – затруднения, Стрельцам – неудачиВидео

08:35

США выделят Украине новый пакет военной помощи на $800 млн – Reuters

08:29

"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинкаВидео

08:01

Почему мы до сих пор не проиграли и почему шансов на победу у нас большемнение

08:00

Печка буржуйка своими руками - как сделать из кирпича, бочки, баллона

07:42

Путин собирается лично приехать на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский – Bloomberg

07:18

Утром в Харькове гремели взрывы: оккупанты обстреляли три районаВидео

06:53

Взрывы в Севастополе и Керчи: эксперты назвали возможные причины "хлопков" в оккупированном Крыму

06:25

Эта слабость Кремля придаст ярости украинцаммнение

06:00

Война будет длиться 10-15 лет, но перенесётся на территорию России и Беларуси – Олег СоскинВидео

05:20

Улетная закуска на зиму: превосходный рецепт за 30 минутВидео

05:00

Украина не может перенести войну в РФ, но когда будут ракеты до 750 км, ситуация изменится – БадракВидео

04:30

Кого никогда не кусают комары и как они выбирают жертвуВидео

03:27

64-летний Антонио Бандерас засветил на пляже любовницу вдвое моложе него

02:55

Победа Украины будет в два этапа: Пионтковский объяснил, когда закончится войнаВидео

Реклама
02:20

Две ложки этого средства оживят даже самую чахлую гортензию: как поливать цветок лимонной кислотой

01:35

Какой момент в войне станет переломным - ответ израильского экспертаВидео

01:07

Гороскоп на неделю 22-28 августа: Тельцам – деньги, Львам – счастливая карта, Козерогам – обманВидео

00:51

Приметы на 19 августа: какие 5 вещей нельзя делать на Яблочный спас, чтобы весь год не страдатьВидео

00:09

"Курить меньше надо": Арестович рассказал о взрывах в КрымуВидео

18 августа, четверг
23:53

"Бурно веселилась": на видео попала тусовка финнского премьера и вызвала скандалВидео

23:38

"Бархатный" сезон в Крыму: у Зеленского обещают новые сюрпризыВидео

22:46

"Неужели добрались до нас": в Крыму звучат новые взрывы, горит авиабаза БельбекВидео

22:41

Войска РФ перебросили два батальона резервов на юг и нанесли авиаудары по Херсонщине – ГенштабВидео

22:29

Филлип Киркоров сбежал в США и испугался слов "Слава Украине"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодня
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять