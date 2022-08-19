Переговоры с Кремлем, как игра в "русскую рулетку": "финал будет роковым для всех" - Подоляк

Переговоры с Россией о мире - игра в "русскую рулетку" / Коллаж фото ОПУ, Reuters

Переговоры с Россией о прекращении войны - "игра в русскую рулетку", финал которой может стать роковым для всех. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Он убежден, что главным условием для начала переговорного процесса является вывод оккупационных войск со всех украинских территорий.

"Переговоры с Россией – игра в "русскую рулетку" с полным барабаном и роковым финалом для всех. Продолжение войны, террора и криминального шантажа. Ключевые параметры переговорного процесса озвучены Владимиром Зеленским. Главное условие – выведение оккупационных российских войск со всех территорий Украины", - написал Михаил Подоляк.

Переговоры Зеленского и Путина

Напомним, Россия заявила о готовности провести переговоры с Украиной. При чем они могут состояться напрямую между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Еще во время встречи в Сочи Путин намекнул Эрдогану, что может пойти на переговоры с Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что Украина пойдет на переговоры только в том случае, если Россия выведет все свои войска с украинской территории.

Во время встречи с Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он верит в окончание войны после переговоров. Он надеется на "позитивную атмосферу" от соглашения об экспорте зерна, которую можно "трансформировать" в постоянный мир между Украиной и РФ.

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