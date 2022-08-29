"Великую державность РФ нужно забыть": Зеленский сравнил Россию с ненасытным аллигатором

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня Украина не может вести переговоры с Российской Федерацией об окончании войны в Украине.

Как заявил президент на 17-м стратегическом форуме в Бледе в Словении, РФ ставит ультиматумы, и требует признать аннексию украинских территорий.

"Для любых переговоров нужно, чтобы обе стороны хотели. Это еще одна публичная ложь российской власти, они не готовы к переговорам, они их не хотят. В их понимании переговоры - это ультиматум, в котором мы должны признать, что Донбасс и Крым - это российские территории", - отметил он.

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Президент добавил, что Россия публично говорит о том, чтобы Украина якобы должна признать и оккупированный юг российскими территориями после того, как там пройдут "референдумы".

"Это просто аллигатор с ненасытным чувством всего чужого. Как бы вы с ними не говорили сегодня, они все равно через полгода придут за другой нашей территории", - добавил Зеленский.

Зеленский заявил, что Россия не настолько могущественная, как кажется.

"Эту легенду о великой державности нужно забыть. И мы это доказываем на поле боя", - сказал президент.

Владимир Зеленский / president.gov.ua

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

22 августа представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, для этого нет "практической платформы". По его словам, Россия ожидает длительной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. По словам чиновника, Москва посчитает диалог "победой" и будет дальше стремиться к захвату территорий. В таком случае военные действия возобновятся спустя определенное время.

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