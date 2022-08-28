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Враг принес деградацию и гибель, но Украина обязательно вернется в Донецк - Зеленский

28 августа 2022, 22:25

Сегодня Донбасс почти разрушен российскими ударами и опустошен, отметил президент Украины.

Зеленский
Зеленский: Украина обязательно вернет Донецк / president.gov.ua

Украина обязательно освободит захваченный оккупантами Донецк, а также вернет его жителям нормальную жизнь и достоинство, заверил глава государства Владимир Зеленский в своем обращении вечером 28 августа.

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецка и День шахтера. В 14-м году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников", - отметил он.

По его словам, на сегодня Донбасс почти разрушен российскими ударами и опустошен.

"Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен. Россия принесла туда самое страшное - абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к любому. Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они - на время", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что Украина обязательно вернется в Донецк.

"Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и благополучно. Именно это будет символизировать наше украинское знамя, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса и Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией - на Харьковщине, Запорожье, Херсонщине. И обязательно - в Крыму", - добавил президент.

Уничтожение баз оккупантов в Украине

Напомним, ВСУ нанесли удар по позиции врага по "наводке" российского блогера Павла Кукушкина. Он слил видео с временно оккупированного Донецка с расположением захватчиков. После этого украинские воины ударили по базе бригады "Пятнашка".

Также недавно украинские воины уничтожили базу российских оккупантов в поселке Лотиково Луганской области. В результате взрыва уничтожены около 100 единиц техники и десятки российских захватчиков.

Кроме того, в ночь на субботу, 20 августа, была уничтожена военная база российских оккупантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. При этом оккупанты попытались скрыть факт попадания украинских снарядов – они выдали взрывы за работу своей системы ПВО.

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