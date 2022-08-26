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Российский блогер "навел", ВСУ уничтожили: база "Пятнашки" в "ДНР" превратилась в пепел

26 августа 2022, 10:38

Журналисты узнали точные координаты базы врага по видео российского блогера.

Пятнашка
База "Пятнашки" в "ДНР" превратилась в пепел / скриншот

ВСУ нанесли удар по позиции врага по "наводке" российского блогера Павла Кукушкина. Он слил видео из временно оккупированного Донецка с расположением захватчиков.

Как рассказали журналисты проекта "Bihus.Info", они несколько месяцев назад нашли базу бригады "Пятнашка" и передали сведения Вооруженным силам Украины.

12 июля в "ДНР" проходили похороны трех человек, на которых речи произносил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин и заместитель главы администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Кириенко, сообщили журналисты.

Видео дня

Именно благодаря страницам ликвидированных оккупантов из "Пятнашки", а также видео Кукушкина, который был частым гостем террористов, журналисты узнали точные координаты базы врага.

В результате украинские защитники нанесли огневой удар и уничтожили постоянный пункт дислокации, а также боеприпасов.

Напомним, украинские военные регулярно уничтожают склады российских захватчиков, где бы оккупанты не пытались их спрятать. Так, один из складов был уничтожен 24 августа, а накануне этого, 23 августа, воинам ВСУ удалось уничтожить еще один склад боеприпасов врага – в Нововоскресенском на Херсонщине.

Еще перед этим, 22 августа, защитники Украины уничтожили склад с российскими боеприпасами в Каховке. Тогда же украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе и системам ПВО в Новой Каховке.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Донбасса
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