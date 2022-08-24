ВСУ разгромили склад боеприпасов и "проредили ряды" оккупантов на Херсонщине/ Генштаб ВСУ, УНИАН

Украинские воины во вторник, 23 августа, ударили по российским оккупантам на юге Украины с вертолетов и артиллерией. В результате точных ударов удалось проредить ряды врага – погибли 13 захватчиков.

Также воинам ВСУ удалось уничтожить еще один склад боеприпасов врага – в Нововоскресенском на Херсонщине. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Защитники Украины трижды за сутки били по захватчикам на юге. Они наносили удары с вертолетов и артиллерии по скоплению живой силы, вооружения и техники противника в Нововознесенском, Архангельском и Правдином.

В результате в целом было уничтожено:

13 российских оккупантов,

самоходную гаубицу "Мста-С",

3 единицы автомобильной техники,

склад боеприпасов врага.

Окончательные потери врага доразведываются.

При этом оккупанты в течение дня нанесли 10 авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами по позициям защитников Украины. Обошлось без потерь.

Напомним, сейчас Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя, худший сценарий войны уже позади, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс может годами поддерживать Украину в борьбе против страны-агрессора России и что у Запада нет усталости от войны. Он отметил, что странам НАТО придется увеличить производство вооружения, если нужно будет долго предоставлять военную помощь Украине.

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