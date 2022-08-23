Синдром усталости: худший сценарий войны уже позади - Резников

Худший сценарий войны уже позади - Резников / скриншот

Сейчас Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя, худший сценарий войны уже позади, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию CNN.

"Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов", - заявил министр.

По информации министра, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны. ВСУ начали контрнаступление "в другом направлении".

Резников назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.

"Я называю это синдромом усталости. Для меня это одна из главных угроз. С этой угрозой нужно работать. Нам нужно спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас", - сказал министр.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от русских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется. Это может произойти в следующие 5-7 лет, считает Данилов.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны. Он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.

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