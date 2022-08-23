Синдром усталости: худший сценарий войны уже позади - Резников

Украина стоит на пороге "нового этапа" войны. ВСУ начали контрнаступление "в другом направлении", сообщил министр.
Сейчас Украина находится на этапе стабилизации ситуации на поле боя, худший сценарий войны уже позади, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию CNN.
"Мы находимся на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений, и мы сделали там много хороших сдерживающих факторов", - заявил министр.
По информации министра, Украина стоит на пороге "нового этапа" войны. ВСУ начали контрнаступление "в другом направлении".
Резников назвал "синдром усталости" в международном сообществе одной из главных угроз в борьбе Украины с Россией.
"Я называю это синдромом усталости. Для меня это одна из главных угроз. С этой угрозой нужно работать. Нам нужно спрашивать людей. Потому что это очень, очень опасно для нас", - сказал министр.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от русских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется. Это может произойти в следующие 5-7 лет, считает Данилов.
Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны. Он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.
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