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После провала "блицкрига" Путин отодвинул от себя Шойгу: с кем теперь советуется диктатор

23 августа 2022, 23:23

После отступления захватчиков на Киевском направлении Путин пытался лично управлять передвижениями своих войск.

Путин войска России
Путин дистанцировался от Шойгу - СМИ / Коллаж УНИАН, Википедия

Диктатор РФ Владимир Путин после провала масштабного вторжения в Украину дистанцировался от министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу.

Теперь Путин напрямую проводит совещания с военачальниками, которые отвечают за боевые действия, сообщает издание Важные истории, ссылаясь на источники, близкие к генштабу вооруженных сил РФ.

Отмечается, что Шойгу утратил доверие президента России.

Журналистам удалось выяснить, что после отступления захватчиков на Киевском направлении Путин пытался лично управлять передвижениями своих войск, но вскоре отказался от этой затеи.

Источники сообщают, что Шойгу не выполнил то, что обещал Путину - министр говорил, что все задачи его "спецоперации" можно выполнить силами армии мирного времени, то есть, задействовав лишь контрактников, без всеобщей мобилизации и в кратчайшие сроки.

"О реальном положении дел в Украине, в украинской армии и в самой военной операции Путин стал узнавать по мере возникновения проблем, которые уже нельзя было скрыть. Он даже пытался спасти ситуацию, лично двигая войска. Но быстро понял, что так ничего не исправить, и начал, минуя Шойгу, совещаться с генералами (начальниками направлений), имеющими опыт руководства в боевых условиях: в Сирии и других горячих точках", – сказано в сообщении.

В связи с этим уже в начале июля Путин намекнул Шойгу, что в его докладах относительно войны в Украине он не нуждается, так как уже поговорил с командующими центральной и южной группировками войск – Александром Лапиным и Сергеем Суровикиным соответственно.

Теперь в РФ решения о некоторых ключевых назначениях в минобороны принимаются уже без учета мнения Шойгу. Кроме того, из-за ухудшения отношений с Путиным он боится настаивать на решениях, которые военные считают необходимыми.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от русских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется. Это может произойти в следующие 5-7 лет, считает Данилов.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны. Он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.

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новости России война в Украине военная агрессия РФ Сергей Шойгу
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