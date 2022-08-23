Госдума РФ готовит специальное заявление по Украине: эксперт рассказал, о чем может идти речь

Владимир Путин, Олег Жданов / Reuters, Главред

В четверг, 25 августа, в России запланировано заседание Совета Государственной думы.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, о чем именно Россия может объявить в так называемом специальном заявлении по Украине.

По его словам, на нем будет подготовлено специальное заявление по Украине.

"Российская Федерация пытается давить на Украину для того, чтобы принудить нас к переговорам. На сегодняшний день они понимают, что они дошли до финального предела. Российские войска не могут дальше наступать, а градус противостояния поднят на самую возможную высоту. Дальше поднимать градус противостояния или требования уже невозможно. Уже достигли какой-то предельной высоты. Настолько Россия подняла градус противостояния в этой войне. Поэтому они будут принимать какие-либо очередные решения", – сказал Жданов, передает ТСН.

По его словам, "там раздавались призывы признания Украины страной-террористком и признания оккупированных территорий России относительно проведения на них "референдума" и присоединения. Может быть все, что угодно".

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от русских захватчиков. В то же время на страну-агрессора Россию ждет довольно печальная для нее судьба – в будущем это государство распадется. Это может произойти в следующие 5-7 лет, считает Данилов.

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что 50 реактивных систем залпового огня HIMARS могли бы изменить ход войны. Он отметил, что стоимость одной системы HIMARS – $4 млн. стоимость 50 систем – $200 млн + боеприпасы.

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