Зеленский провел срочное заседание ставки главнокомандующего: какие решения приняли

Украина имеет существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.
Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 21 июля, провел заседание ставки верховного главнокомандующего, говорится в новом обращении президента.
Какие вопросы обсуждались:
- определены задачи для усиления позиций ВСУ на определенных направлениях.
- обсуждались вопросы поставки новейших вооружений для украинских войск
На заседании прозвучали доклады:
- руководителя ГУР Кирилла Буданова,
- руководителя Службы внешней разведки Олександра Литвиненко,
- главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,
- министра обороны Алексея Резникова,
- главы МВД Дениса Монастырского.
- непосредственно с передовой подключался генерал-полковник Александр Сирский, командующий Сухопутных войск.
"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины, определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", - сказал Зеленский.
Участники заседания ставки согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.
Чем занимается ставка верховного главнокомандующего
Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.
Кто входит в ставку главнокомандующего
В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.
Новости Донбасса онлайн:
Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне
Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.
Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.
"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.
Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.
Читайте также:
- "Путин сдох": в "ДНР" истерят из-за наступления ВСУ и жалуются на "слив" РФ
- Мощный удар авиации ВСУ: на Херсонщине "перемололи" оккупантов вместе с техникой