Зеленский провел срочное заседание ставки главнокомандующего: какие решения приняли

Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего / president.gov.ua

Глава государства Владимир Зеленский в четверг, 21 июля, провел заседание ставки верховного главнокомандующего, говорится в новом обращении президента.

Какие вопросы обсуждались:

определены задачи для усиления позиций ВСУ на определенных направлениях.

обсуждались вопросы поставки новейших вооружений для украинских войск

На заседании прозвучали доклады:

руководителя ГУР Кирилла Буданова,

руководителя Службы внешней разведки Олександра Литвиненко,

главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного,

министра обороны Алексея Резникова,

главы МВД Дениса Монастырского.

непосредственно с передовой подключался генерал-полковник Александр Сирский, командующий Сухопутных войск.

"Обсудили текущую ситуацию на передовой, вокруг Украины, определили задачи на некоторых тактических направлениях для усиления наших позиций. И очень предметно проработали вопрос о поставках новейших вооружений в войска. Нужно еще увеличивать интенсивность ударов по врагу", - сказал Зеленский.

Участники заседания ставки согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения ВСУ на фронте и для нанесения оккупантам новых ощутимых потерь.

Чем занимается ставка верховного главнокомандующего

Ставка является органом высшего военного руководства, который занимается стратегическим управлением войсками в период войны.

Кто входит в ставку главнокомандующего

В ставку входят президент Владимир Зеленский, секретарь СНБО Алексей Данилов, а также руководство СБУ, военной разведки, Сил специальных операций ВСУ и других военных формирований и силовых ведомств.

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Удар по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань 19 июля заявил, что по укрепрайону российских оккупационных войск у Антоновского моста в захваченном Херсоне был нанесен артиллерийский удар. Случился мощный взрыв.

Чиновник уточнил, что речь идет о точечном ударе по позициям войск России у Антоновского моста.

"Прямо сейчас передают, что есть точное попадание в районе Антоновского моста, а именно между мостами через Днепр и через Конку, в районе кафе "Наири" и автостанции. Там есть такая площадка, где орки сделали очень мощные укрепления, разместили много оружия, разместили военное подразделение, занимающееся охраной и выступающее мощным блокпостом на территории между мостами. Сейчас там мощный взрыв", - сказал Хлань.

Также он подчеркнул, что ВС РФ растеряны из-за успешных военных операций ВСУ в Херсонской области.

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