Армия и народ Украины настроены вернуть Крым, Донбасс и другие захваченные РФ территории – эксперт

Украинцы не готовы уступать ни по Крыму с Донбассом, ни по другим территориям – политолог / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

В Украине сложилась единая позиция армии и народа, согласно которой вопрос войны с Россией нужно решать здесь и сейчас. Украинцы не готовы идти на уступки по Крыму и Донбассу, и настроены на освобождение всех захваченных российскими оккупантами территорий. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что украинский народ в большинстве своем настроен уже сейчас решить вопрос войны с РФ. Речь идет об освобождении от российской оккупации всех территорий, в том числе Крымского полуострова, а также Донецкой и Луганской областей.

Смотрите интервью политолога Загороднего Главреду

"Украинский народ и украинская армия согласны в том, что этот вопрос нужно решать здесь и сейчас. Готовности идти на какие-либо уступки либо в отношении Крыма, либо в отношении ОРДЛО я не вижу. Это означает, что речь идет о деоккупации всей территории, включая Крым", - полагает эксперт.

Также он добавил, что украинцы понимают – это война на выживание, ее нельзя оставлять будущим поколениям. Россия останавливаться не собирается. Поэтому в обществе сложилась консолидированная позиция, подразумевающая окончание войны освобождением всех захваченных оккупантами территорий.

"Настроения украинского народа таковы: эту войну нельзя оставлять детям, поскольку это война на выживание, и Россия не остановится. Соответственно, пока в украинском обществе сохраняется такой консенсус, под завершением войны подразумевается деоккупация всей украинской территории", - подчеркнул Тарас Загородний.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее сказал о том, что Украина не собирается идти на какие-либо территориальные уступки России. Государство не хочет, чтобы война была перенесена на будущее. Поэтому Киев намерен восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что в скором времени на войне может произойти серьезное обострение. Россияне пока не готовы уйти с украинской земли, однако ВСУ планируют освободить все свои территории. Эскалация может случиться ко Дню Независимости.

Президент Владимир Зеленский не исключил переговоров Украины и России. Однако для этого Москва должна выполнить условие Киева – вывод своих оккупационных войск со всех украинских территорий.

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