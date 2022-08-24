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Нет "усталости от войны": Столтенберг заявил, что НАТО может годами поддерживать Украину

24 августа 2022, 06:30

Генсек Альянса отметил, что странам НАТО придется увеличить производство вооружения, если нужно будет долго предоставлять военную помощь Украине.

Нет 'усталости от войны': Столтенберг заявил, что НАТО может годами поддерживать Украину
Столтенберг заявил, что НАТО может годами поддерживать Украину/ Reuters

Североатлантический альянс может годами поддерживать Украину в борьбе против страны-агрессора России.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью ZDF. Он отбросил усталость Запада от войны в Украине и подчеркнул, что западные страны заплатили бы гораздо большую цену в случае, если в войне выиграла бы Россия.

"Да, мы платим цену, но цену, которую мы здесь платим, можно измерить деньгами. Цена, которую платят украинцы, измеряется жизнями – потерями жизней каждый день", – заявил Столтенберг.

Также он отметил, что российский диктатор Владимир Путин ошибся в своих оценках и просчитался, развязывая войну против Украины. Ведь НАТО готово поддерживать наше государство столько, сколько понадобится.

Однако если странам НАТО придется предоставлять военную помощь Украине годами, то им придется увеличить производство вооружения, отметил генсек Альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что Украину следует поддерживать в подготовке к отопительному сезону, ведь зима будет тяжелой. Он отметил, что НАТО помогает Украине готовиться к отопительному сезону.

Напомним, по словам военного эксперта Валентина Бадрака, НАТО может уничтожить режим Путина, не вступая в прямую войну с Россией. Признание РФ страной-спонсором терроризма приведет к изоляции Москвы с соответствующими последствиями.

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война в Украине НАТО вторжение России Йенс Столтенберг Североатлантический альянс
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